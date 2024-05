Real Mallorca kommt dem Klassenerhalt ganz nah

Der Erstligist Real Mallorca ist mit einem Sieg über Las Palmas dem Klassenerhalt ein entscheidendes Stück nähergekommen. Das Team von Trainer Javier Aguirre gewann nach einer Serie von Pleiten am Samstagnachmittag (11.5.) mit 1:0 gegen die kanarischen Gegner.

Aguirre setzte bei der Begegnung auf eine bewährte Aufstellung. Real Mallorca spielte von Anfang an offensiv gegen die in weiten Teilen defensiv auftretenden Gäste im Stadion Son Moix in Palma. Belohnt wurde die Strategie dann in Minute 29, mit dem spielentscheidenden Treffer von Gio González auf das Tor von Las Palmas.

In der zweiten Spielzeit zeigte sich die zunehmende Nervosität in den Reihen des Teams, das die entscheidenden drei Punkte nicht gefährden wollte. Wohl nicht zuletzt dank der Unterstützung von den Zuschauerrängen konnten die Inselkicker den Sieg eintüten.

Mit 35 Punkten kann Real Mallorca nun darauf hoffen, dass nichts mehr dem Klassenerhalt in den Weg kommt. Als nächstes geht es bereits am Dienstag (14.5.) um 21.30 Uhr gegen Alavés. /ff