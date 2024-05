Obwohl sich die Einrichtungen der Rafa Nadal School innerhalb des Areals der renommierten Tennisakademie Rafa Nadal Academy by Movistar befindet, steht die Schule allen Schülerinnen und Schülern offen – ob Tennisspieler oder nicht –, die in der familiären Atmosphäre eines der am schnellsten gewachsenen Bildungszentren der Balearen ihre Schullaufbahn absolvieren wollen.

Die Rafa Nadal School wurde 2016 gegründet, zunächst nur für die Sekundarstufe. 2019 konnte der Wunsch vieler Familien erfüllt und auch die Grundschule mit einem Bildungsangebot auf höchstem Niveau eröffnet werden.

Dank der Erweiterung der Anlagen und der Einbindung von Natalie Alcover in das Projekt, hat sich die Grundschule ganz im Sinne dessen, was mit der Sekundarstufe begonnen wurde, zu einer beispielhaften Bildungseinrichtung entwickelt. „Die Schülerinnen und Schüler kommen aus verschiedensten Ländern und Kulturen, der Unterricht findet aber in englischer Sprache statt. Wir haben das Glück, ein einzigartiges Umfeld bieten zu können, denn über die Schule hinaus sind wir eingebettet in eine viel größere Organisation, sodass die Kinder wunderschöne Einrichtungen genießen wie ein Hallenbad, ein Freibad, eine Turnhalle, Tennisplätze und einen Speisesaal, wo ihnen ein Fünf-Sterne-Mittagsbuffet angeboten wird...“, versichert Natalie Alcover, Leiterin der pädagogischen Abteilung für die Grundschulstufe.

Werte vermitteln wie zu Hause

Der Erfolg der Rafa Nadal School liegt nach Ansicht von Natalie am großen Engagement der Lehrer, Schüler und Familien: „Die Rolle der Familien ist von grundlegender Bedeutung. Sie beteiligen sich aktiv an der Erziehung der Kinder, und ich denke, sie vertrauen voll und ganz darauf, dass wir ihren Kindern, während sie sich in unserer Obhut befinden, die gleichen Werte vermitteln wie sie es zu Hause tun – ganz im Sinne von Rafa Nadal, der eben diese Werte vertritt.”

In knapp zwei Monaten wird der achte Jahrgang der Rafa Nadal School seine Schullaufbahn beenden. Höhepunkt wird die lang ersehnte Abschlussfeier sein, an der Rafa Nadal persönlich teilnehmen wird. Im vergangenen Jahr überbrachte Rafa den Schülerinnen und Schülern in Begleitung von Iga Swiatek (Nummer 1 der WTA Weltrangliste) eine Botschaft, die den Geist der Schule in seiner Essenz widerspiegelt: „Ich hoffe, ihr verlasst unsere Schule mit den Werkzeugen, die ihr braucht, um euch der Zukunft zu stellen, wie auch immer sie aussehen möge. Ich gebe euch nur einen Rat: Gebt euch Chancen! Das ist die Realität, gebt nicht auf, wenn die Dinge nicht beim ersten Mal gelingen, gebt nicht auf, wenn ihr es schon eine Zeit lang versucht habt und es noch immer nicht klappt. Gebt euch weiterhin Chancen! Ich habe viele wunderbare Momente in meiner Laufbahn erlebt, aber auch viele schwierige wie Verletzungen und Niederlagen. Und das Beste, das ich in meinem Leben mit Hilfe meines gesamten Teams gemacht habe, ist, mir immer wieder eine Chance zu geben. Wenn man sich immer wieder selbst eine Chance gibt, findet man irgendwann seinen Weg und die Lösung, wie man seine Ziele erreicht. Also weiter so, und gebt nie auf!”

Stipendien für große Universitäten

Viele der Schülerinnen und Schüler, die im Juni ihren Abschluss machen, haben bereits Stipendien für die großen Universitäten in den USA und Europa für das kommende Jahr erhalten. Andere haben sich entschieden, in Spanien zu studieren. Das Wichtigste ist, dass alle weiter ihre Zukunft gestalten, indem sie sich tagtäglich „Chancen geben“, damit sie großartig in ihren Berufen werden, aber vor allem, damit sie großartige Menschen werden.

