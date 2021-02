Real Mallorca bleibt auswärts weiter ungeschlagen

Fußball-Zweitligist Real Mallorca bleibt auch im zwölften Auswärtsspiel der Saison ungeschlagen. Das Team von Trainer Luis García Plaza setzte sich am Freitagabend (5.2.) mit 1:0 in Albacete durch und baut seine Tabellenführung damit auf zwischenzeitlich sechs Punkte aus. Die Verfolger Espanyol Barcelona und Almería können allerdings aufschließen respektive gleichziehen.

Der Abend in Castilla-La Mancha war wieder einer, an dem alles für Real Mallorca lief. Die Aufgabe in Albacete schien nicht einfach, denn die Hausherren hatten 13 der letzten 15 möglichen Punkte geholt. In der 36. Minute sah allerdings Gorosito auf Seiten von Albacete bereits die rote Karte, weil er Abdón heftig von den Beinen holte. Bis dato hatten sich beide Mannschaften mehr oder weniger gegenseitig neutralisiert. Mit der roten Karte begann Real Mallorca, zielstrebiger auf das Tor von Albacete zuzusteuern.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es eine Viertelstunde, bis das Team von Luis García Plaza in Führung ging. Amath Ndiaye bekam nach einem Abwehrversuch den Ball vor die Füße und netzte zu seinem sechsten Saisontor ein. Der Senegalese war für die letzten drei Tore von Real Mallorca verantwortlich. Die Gäste gaben die Dominanz über die Partie bis zum Ende nicht ab, obwohl Salva Sevilla vier Minuten vor Schluss einen Elfmeter verursachte. Doch es passte ins Bild, dass Álvaro Jiménez selbst antrat und den Strafstoß an den Pfosten jagte.

Real Mallorca hat nach 24 Spielen nun hervorragende 51 Punkte gesammelt, spürt aber trotzdem die Verfolger von Espanyol Barcelona und aus Almería im Nacken, die eine beinahe ebenso tadellose Saison spielen. Am kommenden Sonntag (14.2.) hat der Tabellenführer die Chance, zumindest Espanyol ein wenig zu distanzieren. Die Katalanen treten dann um 14 Uhr im Stadion von Son Moix an. Auswärts wäre es Real Mallorca derzeit wahrscheinlich lieber... /jk