RCD Mallorca spielt wichtigen Heimsieg ein

Der Fußballclub RCD Mallorca hat das Siegen doch nicht verlernt. Am Donnerstagabend (1.4.) holte er die drei wichtigen Punkte gegen Leganés. Ein Treffer von Raíllo in der 25. Minute reichte dem von Anfang an hochmotiviert spielenden Inselclub, um den 1:0-Sieg gegen einen in der zweiten Hälfte dominierenden Gegner zu verteidigen.

RCD Mallorca stand über eine Großteil der Saison an der Tabellenspitze und hofft auf den Aufstieg in den Wiederaufstieg in die Erste Liga. Nach drei Spielen ohne Sieg - zwei Niederlagen und ein Unentschieden - standen Spieler und Trainer ordentlich unter Druck. Nach den drei Punkten vom Donnerstag liegt der Inselclub weiterhin punktgleich mit dem Rivalen Espanyol an der Tabellenspitze und hat wieder vier Punkte Vorsprung auf den nächsten Verfolger Almería. /tg