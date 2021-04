Jürgen Klopp liebäugelt augenzwinkernd mit Mallorca

Jürgen Klopp, Cheftrainer des FC Liverpool, hat in einer Pressekonferenz spaßeshalber damit geliebäugelt, nach Mallorca zu zieheb, um den Verein Real Mallorca zu trainieren. Auf die Frage, zu welchem spanischen Club er am besten passen würde, sagte er nach kurzer Denkpause: "Barcelona, Madrid und Atlético sind großartige Vereine. Ich würde zu jedem von ihnen passen, aber mein Spanisch ist grauenhaft und ich habe nicht viel Zeit. Vielleicht Real Mallorca. Das wäre schön, zumindest um dort zu leben", sagte Klopp mit einem Lächeln. Im Viertelfinale der Champions League trifft Klopps Liverpool am Dienstagabend (6.4., 21 Uhr) auf Real Madrid.



Dass der deutsche Trainer - zumindest im Spaß - den mallorquinischen Fußballclub gegenüber spanischen Rekordvereinen wie Real Madrid, F.C. Barcelona oder Atlético Madrid vorzieht, hat man auch auf der Insel mit Humor aufgenommen. Am Montagabend twitterte Real Mallorca - halb auf Spanisch, halb auf Englisch: "Die besten wollten schon immer hierhin kommen. Deshalb haben wir jetzt @LuisGarciaPlaza. Das Paradies ist immer eine gute Wahl, Jürgen." Luis García Plaza ist der derzeitige Trainer von Real Mallorca.





Los mejores siempre han querido venir...



Por eso ahora tenemos a @LuisGarciaPlaza ??



???????????????? ???? ???????????? ?? ???????? ????????????, ????????????? ?? ?? pic.twitter.com/GevwzX2cnq — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) April 5, 2021

Spanien zu steigen. Das Hinspiel des Viertelfinalspiels wird man aufnun nicht allein wegen der sportlichen Bedeutung verfolgen. Mit Spannung wird man darauf achten, ob Klopp erneut auf Mallorca Bezug nehmen wird. Klopp soll um 19.45 Uhr, also kurz vor Anpfiff, eine Pressekonferenz in Madrid geben, zusammen mit dem Mittelfeldspieler Diogo Jota. /tg