Fußball-Erstligist Real Mallorca hat in der Copa del Rey, dem spanischen Pokal, am Mittwochabend (5.1.) das Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Luis García Plaza setzte sich mit 2:1 beim baskischen Zweitligisten Eibar durch. Die nächste Runde im Pokal wird bereits am Freitag (7.1.) ausgelost, gespielt wird dann am 15. Januar.

Der langjährige Erstligist aus der baskischen Kleinstadt, der in dieser Saison Anwärter auf den direkten Wiederaufstieg ist, legte in der Partie vor und ging in der 44. Minute zu einem ungünstigen Zeitpunkt mit 1:0 in Führung. Ein schöner Kopfball von Blanco Leschuk landete im Kasten von Keeper Leo Román. Nach der Halbzeitpause agierten die Gäste endlich deutlich zielstrebiger und ließen den Klassenunterschied erkennen, auch wenn García Plaza eher eine B-Elf auf den Rasen schickte. Zunächst glich Gayà in der 68. Minute zum 1:1 aus, bevor in der 81. Minute Ángel Rodríguez den 2:1-Endstand herstellte. In der Liga geht es am Samstag (8.1.) gegen den Tabellenletzten Levante weiter. /jk