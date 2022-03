Pleite in letzter Sekunde: Fußball-Erstligist Real Mallorca hat am Sonntagabend (6.3.) beim Tabellenzehnten Celta de Vigo in Galicien mit 3:4 verloren. Die Abwehrreihen beider Mannschaften hatten nicht ihren besten Tag erwischt, vor allem das Team von Trainer Luis García Plaza zeigte sich in der Defensive äußerst verwundbar.

Die Hausherren nutzten die Schlafmützigkeit der mallorquinischen Abwehrreihe in der 12. Minute bereits für das 1:0. Brais knallte den Ball an die Latte, Galhardo reagierte als Erster und verwertete zur Führung. Allerdings dauerte es nur vier Minuten, bis die Gäste den Ausgleich schafften. Jaume Costa holte sich die Kugel zurück, passte an den langen Pfosten zu Giovanni González und der schoss zum 1:1 ein. In der 28. Minute dann die erneute Führung der Gastgeber. Wieder träumte die Abwehr von Real Mallorca vor sich hin und diesmal konnte Denis Suarez einfach einschießen. Mit dem 2:1 ging es in die Kabine. Zwei Elfmeter kurz vor Schluss Aus der Halbzeitpause kamen die Gäste dann mit frischem Schwung und es dauerte nur drei Minuten, bis Raíllo einen Freistoß von Take Kubo noch leicht berührte, so dass der Torhüter von Celta de Vigo, Aidoo, sich den Ball selbst ins Netz legte. Wieder hatte der Ausgleich nur kurz Bestand, denn bereits in der 60. Minute schoss Iago Aspas die Hausherren wieder in Führung. Erneut hatte die Abwehr schlecht ausgesehen. In der 87. Minute dann der erneute Ausgleich, Salva Sevilla verwertete einen Elfmeter, der allerdings auch nicht zum Punktgewinn reichte, weil Celta de Vigo mit der letzten Aktion des Spiels in der 95. Minute nach einem Handspiel von Valjent ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen bekam. Iago Aspas machte mit seinem zweiten Treffer des Abends den Deckel auf eine denkwürdige Partie, nach der Real Mallorca einmal mehr mit leeren Händen dastand. Nach der Pleite steht Real Mallorca nun auf Tabellenplatz 16 und hat nur noch zwei Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Der Kampf um den Klassenerhalt hat endgültig begonnen. Die nächste Partie wird nicht einfacher. Am Montag (14.3.) um 21 Uhr gastiert der Tabellenführer Real Madrid im Stadion von Son Moix. /jk