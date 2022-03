Der Drittligist Atlético Baleares hat am Sonntagmittag (27.3.) beim FC Sevilla B einen Punkt geholt. Das Team des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann spielte in einer Partie mit wenigen Höhepunkten 1:1 Unentschieden.

Die Tore fielen gleich zu Beginn der Partie, die Mallorca-Kicker ließen sich überrumpeln. Lulo brachte die Gastgeber in der dritten Minute in Führung. Die Antwort der Gäste folgte prompt, Canario sorgte in der 12. Minute für den Ausgleich. Gab es zunächst noch weitere Torchancen, flaute das Spiel zunehmend ab, und die zweite Spielzeit hatte für die Zuschauer nur noch wenig zu bieten.

Von den vergangenen sieben Spielen gewann Atlético Baleares nur eine Partie und muss damit weiter um einen Play-off-Platz zittern. Der erste Platz, der den direkten Aufstieg garantiert, scheint zunehmend unwahrscheinlich. Als nächstes trifft Atlético Baleares am Sonntag (3.4.) um 12 Uhr auf Cornellá. /ff