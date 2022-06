Der mallorquinische Tennisstar Rafael Nadal zieht ins Endspiel der French Open ein. Sein Gegner im Halbfinale, Alexander Zverev, musste am Freitag in Paris gegen Ende des zweiten Satzes beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 aufgeben, nachdem er mit dem Fuß umgeknickt war. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits über drei Stunden gespielt worden.

Zverev schrie vor Schmerzen, konnte nicht auftreten und wurde anschließend mit einem Rollstuhl vom Platz gefahren. Wenige Minuten später kam der 25-Jährige auf Krücken zurück gehumpelt, gab auf und umarmte Nadal. Zum Zeitpunkt der Aufgabe waren bereits mehr als drei Stunden gespielt.

"Es ist sehr schwer und sehr traurig für ihn. Er hat ein unglaubliches Turnier gespielt", sagte Nadal, der an diesem Tag 36 Jahre alt wurde und selbst von Schmerzen an einem Fuß gequält wird. "Ich bin mir sicher, dass er nicht nur ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird. Ich wünsche ihm nur das Beste", so der Mallorquiner. Zverev weinen zu sehen, sei ein sehr schwerer Moment gewesen, betonte Nadal.

Chance auf den 14. Titel bei den French Open

Nadal hat am Sonntag die Chance, seinen 14. Titel bei den French Open zu gewinnen und seinen Rekord von bislang 21 Triumphen bei Grand-Slam-Turnieren auszubauen. Im zweiten Halbfinale treffen am Abend der Norweger Casper Ruud und Marin Cilic aus Kroatien aufeinander.

Zverev verpasste das zweite Grand-Slam-Endspiel seiner Karriere. Hätte der Olympiasieger die French Open gewonnen, hätte er auch Platz eins in der Weltrangliste übernommen. mit dpa