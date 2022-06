Nach dem Klassenerhalt kurz vor Schluss startet Real Mallorca so langsam in die Vorbereitungen zur neuen Saison. Am Mittwoch (29.6) kam mit José Copete der erste Neuzugang in Son Moix an. Nach dem Medizincheck wird der 22-jährige Innenverteidiger, der vergangene Saison noch für den Zweitligisten Ponferradina die Fußballschuhe schnürte, einen Vertrag auf der Insel unterzeichnen.

Was dachte sich Nike da? Am Freitag (1.7.) wird dann das Trikot für die neue Saison vorgestellt. In den sozialen Medien kursierte bereits ein erster Schnappschuss. Auf den ersten Blick ist es recht hübsch, das mit schwarzen Streifen auf rotem Hintergrund gemusterte Shirt. Doch es scheint, als sei dem Hersteller Nike ein fataler Fehler unterlaufen, der bei den Fans nicht lange unentdeckt blieb. Das Trikot ähnelt nämlich sehr stark jenem Nike-Produkt, welches der SC Freiburg in der vergangenen Saison in der deutschen Bundesliga bei Heimspielen trug. View this post on Instagram A post shared by SC Freiburg (@scfreiburg) Immerhin: Der SC Freiburg erreichte mit diesem Trikot das internationale Geschäft und stand sogar im DFB-Pokalfinale. Zu einer ähnlich erfolgreichen Saison würde man in Son Moix mit Sicherheit nicht nein sagen. Ob der Leak die Mallorquiner jetzt nochmal zum Umdenken bewegt? Man darf gespannt sein, welches Trikot es dann letztlich wird, dass der Inselclub am Freitag vorstellt.