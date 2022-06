Real Mallorca muss sich gleich zu Beginn der neuen Saison behaupten: Dem Inselclub steht ein straffes Auftaktprogramm bevor. Das Team von Trainer Javier Aguirre startet die Saison am 14. August mit einem Auswärtsspiel bei Atletic Bilbao, ehe eine Woche später das erste Heimspiel im von Renovierungsarbeiten gezeichneten Son Moix gegen Betis Sevilla stattfindet. Das geht aus dem Spielplan 2022/2023 hervor, den die Real Federación Española de Fútbol (RFEF) veröffentlicht hat.

Am fünften Spieltag spielt Real Mallorca gegen Real Madrid

Bereits am fünften Spieltag muss sich Real Mallorca im Santiago Bernabéu gegen die Königlichen aus Madrid beweisen, ehe am siebten Spieltag mit dem FC Barcelona der erste Hochkaräter auf die Insel kommt. Am neunten Spieltag folgt der FC Sevilla im Heimspiel, ehe zum letzten Aufeinandertreffen der Hinserie Atlético Madrid auf der Insel gastiert.

Wegen der WM in Katar endet die Hinserie bereits nach dem 14. Spieltag am 9. November. Gut zwei Wochen nach dem Finale in Katar kommt es am 31.12.22 zur Wiederaufnahme des Ligabetriebs. Dann spielt Real Mallorca in Getafe. Am 5. Februar kommt Real Madrid nach Son Moix. Das letzte Auswärtsspiel der Saison findet am 28.5.23 gegen den FC Barcelona statt. Mit dem Heimspiel gegen Rayo Vallecano endet die Spielzeit dann eine Woche später.