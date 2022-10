Dass Real Mallorca am Montag (10.10.) nicht gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Elche gewonnen hat, können die Mallorquiner auf keinen Fall auf den Schiedsrichter schieben. Im Gegenteil: Es schien 80 Minuten lang fast so, als würde der Unparteiische ein Faible für den Inselclub haben. Trotz der Vorteile sprang beim 1:1 nur ein Punkt heraus. Noch schlimmer: Angreifer Vedat Muriqi, der wohl wichtigste Spieler Mallorcas, kassierte eine Rote Karte und fehlt nun zwei Spiele.

Bei heftigen Niederschlägen musste der Anpfiff im nahe Alicante gelegenen Elche verschoben werden. Mallorca verballerte zu Beginn viele Chancen, darunter einen Elfmeter. Mit dem einzigen Angriff, einem Eckball, gingen die Gastgeber nach einer Viertelstunde in Führung. In der zweiten Halbzeit zeigte Schiedsrichter Valentin Pizarro erst einem Elche-Stürmer die Rote Karte – eine harte Entscheidung, zumal RCD-Spieler Clément Grenier für ein ähnliches Foul nur die Gelbe Karte sah – und wenig später erneut auf den Punkt für den nächsten Elfmeter – diesmal eine krasse Fehlentscheidung. Muriqi glich aus.

Nach 85 Minuten wollte sich der Kosovare im Strafraum Platz verschaffen und seinen Gegner mit der Hand wegstoßen. Dabei traf er den Verteidiger im Gesicht und verpasste ihm eine Ohrfeige. Der Platzverweis war eine der wenigen korrekten Entscheidungen des Schiedsrichters an diesem Abend. „Ich habe zwar alles auf dem Platz gegeben, aber ich hätte der Mannschaft lieber noch mehr geholfen“, entschuldigte sich Muriqi im Anschluss. „Ich würde den letzten Tropfen Blut für den Verein geben“, so der Stürmer, der sich selbst „Pirat“ nennt.

Zum zweiten Mal nicht in der Startelf

Im Heimspiel gegen den FC Sevilla am Samstag (15.10., 18.30 Uhr) wird Muriqi erst das zweite Mal seit seinem Wechsel zu Real Mallorca im Januar nicht in der Startelf stehen und ein Spiel verpassen. Das komplette System ist auf den kopfballstarken Lulatsch zugeschnitten. Es wird spannend, wie die Alternative aussehen wird. Die Fans der Mallorquiner müssen sich wohl auf eine eher harmlose Offensive einstellen.

Als Ersatz für Muriqi kommen nur Abdón Prats, Ángel Rodríguez und Amath Ndiaye in Frage. Dabei handelt es sich um jene drei Stürmer, über die sich Ex-RCD-Trainer Luis García Plaza öffentlich aufregte und denen er zum Teil die Qualität für die erste Liga absprach. Keiner der drei Fußballer stand in dieser Saison schon einmal in der Startelf. Prats bringt es auf 53 Minuten, Rodríguez auf 33, Ndiaye auf 29 Minuten.

Champions-League-Teilnehmer im Abstiegskampf

Der FC Sevilla ist Champions-League-Teilnehmer und gehört zu den internationalen Spitzenteams, in dieser Saison geht es jedoch gegen den Abstieg. Der Start ging völlig in die Hose, Ex-Nationaltrainer Julen Lopetegui wurde bereits gefeuert. Ex-Chile-Coach Jorge Sampaoli soll nun den Drittletzten in der Tabelle nach oben bringen. In dieser Spielzeit hat Sevilla erst einmal gewonnen. Spieler wie Isco oder Rakitic haben aber auf jeden Fall Qualität. Karten ab 50 Euro unter: rcdmallorca.es