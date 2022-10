Bereits zum vierten Mal wird von Donnerstag (3.11.) bis Sonntag (6.11.) das Finale der Rolex Challenge Tour auf der Insel ausgetragen. Die 45 über die Saison erfolgreichsten Spieler kämpfen bei der "Road to Mallorca" um einen Startplatz für die professionelle DP World Tour. Das Turnier soll weltweit im Fernsehen übertragen werden. Wer im Golfclub von Alcanada in Alcúdia live dabei sein möchte, kann sich im Internet kostenlos Tickets reservieren.

Bereits 2019 beherbergte der vom Deutschen Kristoff Both geleitete Golfclub das Finale. Damals war es nach 16 Jahren das erste größere Golfturnier auf der Insel. Den Veranstaltern der Challenge Tour scheint die Insel zu gefallen, denn der anfangs für vier Jahre unterschriebene Vertrag wurde nun für weitere vier Jahre verlängert. Sprich, nach derzeitigem Stand trägt Mallorca bis 2026 das Finale aus.

Kampf um ein Stipendium

Mit Alexander Knappe, Freddy Schott, Nick Bachem, Maximilian Schmitt, Marc Hammer und Velten Meyer haben sich sechs deutsche Golfer für das Finale qualifiziert. Die besten 20 der 45 Teilnehmer dürfen nächste Saison in der DP World Tour (ehemals European Tour, hinter der PGA Tour die bekanntesten Turniere) antreten. Den fünf besten Spielern soll der Schritt in das Profigeschäft mit dem Stipendium John Jacobs erleichtert werden, das für Reisekosten und sonstige Ausgaben aufkommt.

Das müssen Zuschauer beachten

Erstmals soll das Turnier in diesem Jahr im Fernsehen übertragen werden. Zu welcher Zeit und auf welchem Sender steht aber noch nicht fest. Unter dem Link (hier klicken) können sich Zuschauer kostenlos Tickets für die einzelnen Turniertage holen. Dabei gilt zu beachten, dass das Parken direkt am Golfplatz nicht möglich sein wird. Dafür steht ein kostenloser Shuttleservice ab Alcúdia parat. Der Bus startet von 8 bis 18 Uhr alle 30 Minuten vom öffentlichen Parkplatz. Der Shuttle lässt die Zuschauer am Eingang zum Golfplatz raus, wo sich auch die Haltestelle für die Rückfahrt befindet.