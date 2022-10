Von Donnerstag (20.10.) bis Sonntag schlägt bei den Mallorca Golf Open in Son Muntaner in Palma die internationale Golf-Elite ab. Mit dabei ist neben den deutschen Top-Spielern Marcel Siem und Sebastian Heisele auch Maximilian Kieffer. „Ich war schon so oft auf Mallorca, dass ich aufgehört habe mitzuzählen“, erzählte er bei einer Pressekonferenz am Dienstag (18.10.).

Den Golfplatz in Son Muntaner schätze er, weil es ein räumlich begrenzter und schwierig zu spielender Platz sei, der große Präzision erfordere. Insgesamt 120 Golfer nehmen an dem Turnier teil, das im vergangenen Jahr der Däne Jeff Winther gewonnen hatte. Der Eintritt kostet, je nach Spieltag, zwischen 25 Euro und 95 Euro (ganze Woche), VIP-Tickets kosten ab 220 Euro. Tickets für das Turnier gibt es unter entradas.com.