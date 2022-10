So anspruchsvoll war wohl noch keines der Golfturniere der Mallorca Zeitung: Die 29. Ausgabe fand am Samstag (29.10) in Golf de Alcanada nur wenige Tage vor dem Profi-Turnier Rolex Challenge Tour Grand Final statt, bei dem ab Donnerstag (3.10.) 45 der besten Spieler Europas abschlagen. Um ihnen die "Arbeit" zu erschweren, hat Golfdirektor Kristoff Both die Greens von Alcanada gehörig stutzen und die Roughs wuchern lassen - Platzbedingungen, die die 112 Spielerinnen und Spieler des MZ-Turniers bei sommerlichen Herbst-Temperaturen vor nicht wenige Herausforderungen stellten.

Gesamtsiegerin bei den Damen wurde Judith Freifrau von Gumppenberg. Bei den Männern war es Steffen Dirksen. Unter den Gewinnern der verschiedenen Wertungen sticht auch ein aus dem deutschen Fernsehen bekannter Gastronom hervor: "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel (Restaurant Martiki, Cala Ratjada) holte sich den Gesamtsieg in der Kategorie 2. "Dabei habe ich kein einziges Par geschlagen!", rief er selbst ein wenig überrascht (Professional Average Result - Par - ist die durchschnittliche Anzahl der Schläge, die ein Profi auf einer bestimmten Bahn braucht, um einzulochen). "Es war ein tolles Turnier, und der Platz war einfach nur ein Traum", lobte Steff Jerkel. 60 Zu dem Erfolg des MZ-Golfturniers bei trugen einmal mehr die nachhaltig gehaltenen Welcome Packs, die Köstlichkeiten der Konditorei von Eva Squarcia bei der Halfway-Verpflegung sowie das hervorragende Essen des Clubrestaurants von Alcanada. Und natürlich die reichhaltigen, von unseren Sponsoren zur Verfügung gestellten Präsente und Preise für die Gewinner des Turniers und der traditionellen Tombola (bei der es sogar ein ganzes Jahr Bier von Estrella Damm zu gewinnen gab). Die an Loch 14 eingesammelten Spendengelder kamen bei dieser Ausgabe der Joyron-Stiftung zugute, die sich für bedürftige Kinder auf Mallorca einsetzt. Und den Abend beschloss mit seinen Evergreens der Gitarrist Charlie Taylor. 16 Ein Dank an unsere Sponsoren Für den reibungslosen Ablauf sorgten einmal mehr Golfdirektor Kristoff Both und seine Mitarbeiter, das von Mariana Chacón und Arturo Ruiz angeführte Orga-Team der MZ sowie die Veranstaltungsagentur Trui. Ein Dank an alle Mitwirkenden, an die Spieler und natürlich an unsere Sponsoren: das Architekturbüro Palomino Arquitectos, das Autohaus Centro Porsche Baleares, das Einrichtungshaus Durán, die Anwaltskanzlei Bufete Staubach, das Yacht-Unternehmen Princess Port de Pollensa, das Immobilien-Unternehmen Engel & Völkers Mallorca North, den Golf-Ausstatter Adn Golf und das Hotel Can Aulí in Pollença. Zu den weiteren Unterstützern zählten auch Rialto Living und Mallorca Distillery.