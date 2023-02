Der Erstligist Real Mallorca setzt seine Serie von Siegen im heimischen Stadion von Son Moix fort. Das Team von Trainer Javier Aguirre hat am Samstag (18.2.) den FC Villarreal mit 4:2 überraschend eindeutig geschlagen. Es ist zu Hause der fünfte Sieg in Folge.

Die Fans konnten sich nicht nur über den Sieg ihrer Mannschaft, sondern auch guten Fußball freuen. Das erste Tor für die Gastgeber gab es in der 20. Minute durch einen Treffer von Kadewere. Kurz darauf sah Manu Trigueros vom FC Villarreal wegen Foulspiels die Rote Karte. Den unterlegenen Gästen gelang dennoch der Ausgleich durch ein Tor von Morales in der 43. Minute. Die Mallorca-Kicker reagierten prompt mit ihrem zweiten Treffer aufs gegnerische Tor kurz vor der Halbzeitpause, diesmal durch Dani Rodríguez.

Ein Fehler in der Verteidigung ließ die Fans von Real Mallorca noch einmal bangen: Chukwueze holte in der 50. Minute für Villarreal ein zweites Tor. Und wieder folgte die Antwort der Gastgeber auf den Fuß, erneut durch Rodríguez, in der 56. Minute. Den Sieg besiegelte dann endgültig Muriqi in Minute 63.

Real Mallorca steht nun mit 31 Punkten im Mittelfeld der Tabelle, der Klassenerhalt ist schon fast amtlich. Als nächstes tritt Real Mallorca am Samstag (25.2.) um 14 Uhr gegen Espanyol an. /ff