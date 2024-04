Nachdem der Bierkönig in der vergangenen Woche bereits seinen fünftägigen Saisonbeginn gefeiert hat, ist ab Donnerstag (25.4.) vier Tage lang große Sause im Megapark angesagt. Der Partytempel von Bartolomé Cursach hat bereits die Künstler bekanntgegeben, die auftreten werden:

Das Line-Up des Megapark-Opening 2024

Knossi

Mickie Krause

Die Atzen

Isi Glück

Lorenz Büffel

Marc Eggers

Fire Squad

HBZ

Maxwell

Olaf der Flipper

Nino de Angelo

Lucas Cordalis

Noel Holler

Juliano

Fabian Farell

Almklausi

Die Draufgänger

Matze Knop

Samu

Vanessy from Jamyx

Julian Benz

Housekasper

Anny

Zoë

Pazoo

Nora Lob

Buddy Ogün

Micha von der Rampe

Bierkapitän

Minnie Rock

Herzbeben

Glueboys

Anja Bavaria

Milla Pink

Manni Manta

Soft-Opening am Gründonnerstag

Zwar handelt es sich bei dem Opening um die offizielle Eröffnungsfeier der Saison, geöffnet hat der Megapark allerdings schon seit einigen Wochen. Am Gründonnerstag um 10 Uhr morgens öffneten erstmals in diesem Jahr die Türen des Partytempels. Einen großen Andrang wie in den vergangenen Jahren gab es bei dieser Gelegenheit nicht. Die erste Künstlerin, die in diesem Jahr auf der Bühne stand, war Minnie Rock.

Zuletzt hatte Megapark-Dauerbrenner Mickie Krause für Schlagzeilen gesorgt, als er Kritik an der neuen Generation des Ballermann-Publikums äußerte. " Das junge Publikum ist ungeduldiger und spürt nicht mehr so diesen Star-Hype. Denen ist es fast egal, wer da auf der Bühne steht", sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur. "Mir tun die Acts, die nachmittags im Bierkönig und Megapark auf der Bühne stehen, fast schon etwas leid, weil sie zum Teil gar nicht beachtet werden."

Das ist dieses Jahr neu im Megapark

Der Partytempel hat auch dieses Jahr für die Saison deutlich aufgebrezelt. Der Videowürfel wurde durch eine schlankere, aber eindrucksvolle 360 Grad Videowall mit 80 qm Fläche, einem Durchmesser von 8 Metern und einer Höhe von 3 Metern ersetzt, die inmitten des Komplexes hoch über die Köpfe des Publikums montiert worden ist. Zudem wurde in die Soundanlage investiert, damit der Klangbrei der vergangenen Jahre Geschichte ist. Alleine im oberen Bereich wurden 81 Boxen verbaut, die der Akustik-Spezialist Meyersound einzeln einpasste und auspegelte. Ziel ist es laut Megapark, dass es nirgendwo im gesamten Laden zu einem Abfall des Sounds kommt. /pss