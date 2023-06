Der Fußball-Erstligaclub Real Mallorca bekommt einen neuen Eigentümer. Am Montag (19.6.) wurde bekannt, dass der bisherige Präsident des Vereins, Andy Kohlberg, die Aktienmehrheit vom bisherigen Eigentümer Robert Sarver übernehmen wird. Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekanntgab, soll die Übertragung der Anteile am 30. Juni vollzogen werden.

Die Entscheidung kommt wenig überraschend. Nachdem Sarver aufgrund von sexistischen und rassistischen Verfehlungen seinen NBA-Verein Phoenix Suns abgeben musste, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Real Mallorca aus dem Portfolio des Unternehmers gestrichen wird. Wachstumsstrategie fortführen Das Team um den neuen Eigentümer gab bekannt, die Wachstumsstrategie der vergangenen Jahre fortführen zu wollen. "Seit 2016 hat die Führungsmannschaft um Sarver und Kohlberg unnachgiebig daran gearbeitet, die finanziellen und sportlichen Ergebnisse des Clubs zu verbessern", so die Pressemittleilung. Kohlberg gab sich hinsichtlich der Zukunft des Vereins zuversichtlich: "Real Mallorca besitzt ein riesiges Potenzial. Wir werden alles daran setzen, das Fanerlebnis zu verbessern." Er bedankte sich bei den Anhängern für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und versprach ein Stadion auf der Höhe der Zeit, sowie ein Team, das auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig ist. Das sagt Robert Sarver Auch der scheidende Eigentümer Sarver, der die Aktienmehrheit im Jahr 2016 vom deutschen Unternehmer Utz Claassen übernommen hatte, kommt in der Pressemitteilung zu Wort. "Meine Zeit beim Club war sehr befriedigend. Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir das Team in der ersten Liga haben etablieren können. Wir haben wichtige Investitionen im Stadion und in anderen Bereichen des Clubs getätigt. Ich danke zudem der Stadt, den Fans und den Angestellten des Vereins für ihren unerschütterlichen Einsatz." Der ehemalige Tennisprofi Kohlberg war nach der Übernahme des Vereins durch Robert Sarver zunächst Vizepräsident gewesen. Nach dem Rücktritt von Monti Galmés im September 2017 übernahm er die Führung des Clubs. /pss