Eigentlich sind die Fans von Real Mallorca nicht gerade bekannt dafür, Stimmungskanonen zu sein. Aber am Donnerstag (4.4.) haben sich die Anhänger der Mannschaft doch nochmal ein wenig angestrengt – und das Team vor dem Pokalfinale am Samstag gegen Athletic Bilbao in Sevilla lautstark angefeuert. Rund 2.000 in rot gekleidete Fans versammelten sich beim Abschlusstraining auf dem heimischen Trainingsgelände Son Bibiloni und zeigten ihren Stars, dass sie ihre volle Unterstützung haben.