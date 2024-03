Der Hype auf der Insel um das Endspiel der Copa del Rey ist enorm. Real Mallorca träumt vom ersten Titel seit 2003. Im Finale geht es gegen Athletic Bilbao. Seit Wochen sind fast alle Reisemöglichkeiten per Flugzeug und per Fähre ausgebucht oder nur noch zu Wucherpreisen erhältlich. Nun dürfte der nächste Ansturm beginnen, wenn in der kommenden Woche der Ticketverkauf für das Pokalfinale in Sevilla am 6. April startet.

Vorzug haben Dauerkarteninhaber. Diese sollen Ende nächster Woche die Tickets im Preis von 40 bis 220 Euro je nach Kategorie kaufen kann. Erst danach startet der freie Verkauf. Wenn es blöd läuft, sind dann schon keine Tickets mehr übrig (was allerdings recht unwahrscheinlich ist). Real Mallorca hat 20.728 Dauerkarteninhaber, das Karten-Kontingent beträgt 20.698 Plätze für die mallorquinischen Fans. So ist die Lage bei den Flugtickets von Mallorca nach Sevilla Die Karten werden online verkauft und sind namensgebunden. Real Mallorca und die Fanclubs arbeiten derweil weiter mit Hochdruck daran, mehr Flugzeuge und Fähren zu chartern. Derzeit gibt es 14.000 Reiseplätze. Die Kosten betragen zwischen 200 und 660 Euro (Residentenrabatt schon eingerechnet). Geplant ist, das Kontingent auf 20.000 Plätze in Fliegern und auf dem Schiff aufzustocken. Ein anderes Thema ist, ein Bett in einem Hotel zu bekommen. Die Lage ist in Sevilla fast aussichtslos.