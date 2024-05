Hotel-Dachterrasse, Katamaran, Tanzlokale und -schulen: Hier können Sie auf Mallorca Salsa und Bachata tanzen

Immer wieder wird in Facebook-Gruppen oder in den in der Szene bekannten WhatsApp-Gruppen dieselbe Frage gestellt: „Wo kann ich an Tag X Salsa und Bachata tanzen?“ In den Antworten liest man dann oft die Namen der drei bekanntesten oder größten Lokale: Victory’s, Bat, Palmaball. Alle drei befinden sich in Industriegebieten oder in abgelegeneren Vierteln von Palma und sind doch längst nicht die einzigen in der Balearen-Hauptstadt. Auch in Zentrumsnähe oder an der Partymeile Paseo Marítimo sowie an der Playa de Palma gibt es einige Möglichkeiten. Und auch andernorts auf Mallorca werden Tanz-tardeos (Nachmittagspartys) und sociales organisiert. Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Industriegebiete und Zentrum von Palma

Victory’s

Schon seit 1997 lädt das Lokal mit vier Tanzsälen Paartanz-Liebhaber in den Carrer de Selva, 13, in Palmas Stadtviertel Es Rafal ein. Insgesamt 600 Gäste haben in dem 1.000 Quadratmeter großen Lokal Platz. Freitags steht SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) auf dem Programm und sonntags aktuell die „Sensual night“. Teils gibt es samstags zudem tardeos mit Tänzern oder Künstlern von außerhalb. Bevor alle wild durcheinander tanzen können, finden hier oft – wie in anderen Lokalen auch – Tanzworkshops (talleres) statt. Vor allem für Bachata-Workshops ist die Nachfrage bei den Besuchern groß. Der Eintritt für die Veranstaltungen liegt jeweils bei um die 10 Euro. Im Preis ist ein Freigetränk enthalten. Ein Vorteil gegenüber anderen Lokalen: Dadurch, dass es mehrere große Räume gibt, können gleichzeitig verschiedene Tanzstile angeboten werden. IG: victorysdance_

BatJockeys

Im Industriegebiet Son Castelló (Carrer Gremi Selleters i Basters, 23) befindet sich seit mehr als 25 Jahren dieses Lokal mit Platz für 300 Personen, die in einem großen Saal Salsa, Bachata oder Kizomba tanzen können. An den Seiten des Lokals, das in der Szene „Bat“ genannt wird, stehen Tische. Der Eintritt für die Events kostet zwischen 6 und 10 Euro. Auch hier ist ein Freigetränk enthalten. Fast immer findet vor dem freien Tanzen ein taller statt, den lokale Tänzer oder welche von außerhalb leiten. Auch hier gibt es mehr Bachata- als Salsa-Workshops, wie die Organisatorin auf Anfrage mitteilte. IG: batjockeys

Palmaball

Nicht weit weg vom Batjockeys liegt die Sala PalmaBall (Gremi Sabaters, Passatge Particular Mallorca, 15). Auch dieses Lokal gehört zu jenen, in denen die großen Massen tanzen. Derzeit findet freitags das Event „La noche de Cuba / Tropical Party“ statt. Der Workshop beginnt um 22.30 Uhr, daneben gibt es Animationen. 80 Prozent der Zeit läuft kubanische Musik, 20 Prozent Bachata. Der Eintritt kostet 12 Euro (ein alkoholisches Freigetränk oder zwei nicht-alkoholische Getränke sind im Preis enthalten). Dienstags finden unter dem Namen „Flow intenso“ derzeit Bachata-Workshops statt (Beginn: 21.30 Uhr), ab 22 Uhr können dann alle wild umhertanzen. Der Eintritt kostet 6 Euro (nur Bargeld), darin enthalten ist ein Freigetränk. FB: PalmaBall, IG: palmaball.baile

El Cid

Vergleichsweise neu ist der Club El Cid, der erst im Oktober 2022 im Stadtviertel El Molinar (Carrer de Damià Reixach, 3) eröffnet hat. Seit Neuestem kann man dort auch donnerstags von 20 bis 1 Uhr zur Musik von DJ Waldy kostenlos Bachata und Salsa tanzen. Laut dem Organisator wird der Eintritt nur noch den Monat Mai über gratis sein. Schon länger im Programm sind die tardeos am Sonntag ab 19 Uhr (Sommerzeit). An diesem Tag gibt es teils Workshops, etwa zum Tanzen in Gruppen (rueda de casino). Besucher zahlen 10 Euro Eintritt. Ein Freigetränk ist inklusive. FB: Club El Cid, IG: elcid.club

Sunset

Direkt gegenüber Palmas Bowling-Halle liegt im Industriegebiet Can Valero (Camí dels Reis, 164) dieses Lokal mit einem Tanzsaal. Hier kann man aktuell donnerstags tanzen und Workshops besuchen. Beginn des taller de Bachata ist um 21.45 Uhr, um 22.30 Uhr beginnt der social, bei dem zu 80 Prozent Salsa-Musik, zu 20 Prozent Bachata-Musik läuft. Dann kann bis 2 Uhr getanzt werden. Der Eintritt inklusive Freigetränk kostet 6 Euro. Samstags organisieren die Veranstalter derzeit tardeos inklusive Workshop. Beginn ist meist um 18 oder 19 Uhr. Nach einer Stunde beginnt dann auch am Wochenende der social, bei dem mehr Bachata- (80 Prozent) als Salsa-Musik (20 Prozent) läuft. Der Eintritt kostet 12 Euro. Enthalten sind auch hier ein alkoholischer Drink oder zwei nicht-alkoholische Freigetränke. IG: sunset_palma

La Cantina Deluxe

An der Hinterseite vom Sunset (Carrer Calçat, 7) liegt der Eingang dieses Lokals, das bis Ende des Frühlings etwa samstags von 18 bis 22.30 Uhr SBK-tardeos mit Workshops und Animationen anbietet. Oft sind die Lehrer verschiedener Tanzschulen vor Ort. Sie bieten Workshops an und fordern die Gäste zu Gruppenanimationen auf. Wer am Eingang den Namen seines teilnehmenden Tanzlehrers sagt, bekommt oft zwei Euro Nachlass. Im regulären Eintrittspreis von um die 12 Euro sind wie andernorts auch Freigetränke enthalten. IG: la_cantina_deluxe

Milenium Escuela de Baile

Sporadisch Events für die Öffentlichkeit und nicht nur Schüler der Tanzschule bietet dieser Anbieter im Carrer de Pons i Gallarza, 22, nahe der Stierkampfarena an. Am Sonntag (19.5.) etwa steht um 17 Uhr ein Bachata-Workshop auf dem Programm.

Danach legt beim social bis 21 Uhr DJ Pepus auf. Der Eintritt samt Wasser, Bier oder Softdrink kostet 6 Euro, wer ein Mischgetränk mit Alkohol (combinado) trinken will, zahlt 8 Euro. FB: Milenium Escuela de Baile, IG: Milenium Escuela de Baile

Cuba Live

Ganz in der Nähe des Paseo Mallorca liegt im Carrer de Ramon y Cajal, 2, dieses Lokal. Dienstags gibt es fortan von 21 bis 22 Uhr einen Workshop zu salsa en línea. Ab 22 Uhr kann man bis 2 Uhr im Anschluss Salsa und Bachata tanzen. Mittwochs können Tanzliebhaber um 21 Uhr einen Bachata-Workshop besuchen. Im Anschluss findet bis 2 Uhr ein social mit Salsa- und Bachata-Musik statt. Der Eintritt liegt bei um die 7 Euro. Enthalten ist ein Freigetränk.

Auch samstags, dann aber ab 23 Uhr, kann man bei der fiesta latina tanzen. FB: Cuba Live, IG: cuba_live_sala_de_baile

Perdiendo el rumbo

Im ehemaligen Sa Llimona im Trendviertel Santa Catalina (Carrer de Sant Magí, 80), das nun Perdiendo el rumbo heißt, kann man donnerstags von 20 bis 22 Uhr in einem Hinterraum Salsa tanzen. IG: perelrumbo

Paseo Marítimo und Playa de Palma

La Bodeguita del Medio

Nicht weit entfernt vom Perdiendo el rumbo kann man auch an der Partymeile Paseo Marítimo seit Kurzem wieder lateinamerikanische Tänze tanzen, etwa in diesem, 2003 erstmals eröffneten Lokal, das in der Avenida de Gabriel Roca, 27, liegt. Talleres oder offizielle sociales gibt es hier nicht. Laut dem Betreiber des Lokals, in das 80 Gäste passen, legt aber täglich von 22 bis 4 Uhr ein DJ neben Reggaeton- und Merengue- auch Salsa- und Bachata-Musik auf. Der Eintritt ist frei. Einmal pro Monat, meistens am ersten Samstag, gibt es zudem ab 17 Uhr einen tardeo mit Livemusik, Snacks und Show-Einlagen, dem sich unter dem Namen „La milla“ auch andere Lokale in der Nachbarschaft anschließen. Auch hierfür ist der Eintritt frei. IG: labodeguitadelmediomaritimo

Habanera

Samstags um 23 Uhr bietet auch die Cocktailbar Habanera in der Avenida de Gabriel Roca, 27, kostenlose Bachata-Workshops an. Sie existiert schon seit August 2017, hieß früher aber noch Made in Brasil. In den Innenraum passen 65 Personen. Daneben gibt es einen Außenbereich. Das Lokal, in dem man auch zu Salsa-Musik tanzen kann, ist im Sommer täglich von 22 bis 4 Uhr geöffnet. Im Winter ist nur freitags und samstags geöffnet. FB: Habanera Club, IG: habaneraclubpalma

Malecon 27

Demselben Betreiber gehört auch das Malecón 27 im selben Gebäude (Av. de Gabriel Roca, 27). Auch hier laufen Salsa- und Bachata-Lieder. Etwa alle zwei Wochen oder einmal pro Monat finden auch Workshops zu beiden Tänzen statt. Geöffnet ist täglich von 22 bis 5 Uhr. Der Eintritt und die Teilnahme an den Workshops sind gratis. Dieses Lokal nimmt ebenfalls an der Monatsparty vieler Clubs und Bars am Paseo Marítimo, „La milla“, teil. IG: malecon27

Made in Brasil

Nur wenige Meter entfernt (Av. de Gabriel Roca, 27) liegt dieses auf Cocktails spezialisierte Lokal, das nach den Umbauarbeiten am Paseo Marítimo seit Kurzem wieder geöffnet hat. Das Made in Brasil gab es bereits von 1991 bis 2017, damals war es im heutigen Habanera untergebracht. 2024 hat dann das neue Made in Brasil eröffnet. Im Innenraum finden 60 Personen Platz, außen 30. Einmal pro Monat gibt es einen tardeo. Mittwochs findet jeweils im wöchentlichen Wechsel ein Salsa- und Bachata-Workshop statt. Die Teilnahme ist kostenlos. IG: made_in_brasil_palma

Salsa Mallorca

Im Carrer de Cartago, 57, an der Playa de Palma hat Ende März das 50 Quadratmeter große Restaurant Salsa Mallorca, das unter anderem kolumbianische und mexikanische Speisen anbietet, nach der Winterpause wieder eröffnet. Laut dem Betreiber ist täglich ab 18 Uhr ein Salsa- und Bachata-Lehrer anwesend. Bis 2 Uhr können die Gäste draußen und drinnen tanzen. Da die Nachfrage nach Kursen groß sei, ist der Betreiber derzeit dabei, die Lizenz für eine Tanzschule (academia de baile) einzuholen. Die Kurse will er dann in einem weiteren Bereich im Keller des Lokals anbieten.

Eigentlich schließt er das erst vor einem Jahr eröffnete Lokal während des Winters. „Wir überlegen aber, am Wochenende geöffnet zu lassen“, sagte man der MZ auf Anfrage. Laut den Angaben des Betreibers ist das Lokal, in dem insgesamt 175 Personen Platz haben, inselweit das einzige, in dem man tanzen könne, das als Restaurant schon morgens öffnet. IG: salsamallorca

Hotel Índico Rock

Im Sommer gibt es tardeos im Hotel Índico Rock (Carrer Antás de Ullà, 14) mit Rooftop und der Bar La Beach an der Playa de Palma. Die Nachmittagspartys mit Aussicht finden von Mai bis einschließlich September jeweils samstags ab 19 Uhr statt. Zu Beginn gibt es meist einen Workshop. Im Eintrittspreis von 12 Euro ist neben einem Freigetränk zudem eine Animation enthalten. Der nächste Rooftop-tardeo ist am Samstag (18.5.). Den Bachata-Workshop leiten in diesem Fall Peter und Tamara. Daneben gibt es auch Animationen und, wie so oft bei derartigen Veranstaltungen, eine Verlosung. FB: Emilio De La Camara

Außerhalb von Palma

Bodeguita El Cubano

Zu den Orten außerhalb der Balearen-Hauptstadt, an denen man Salsa und Bachata tanzen kann, gehört dieses Lokal in der Avenida Primavera, 17, in Colònia de Sant Jordi. Schon seit zwölf Jahren kann man im Außenbereich auch Salsa und Bachata tanzen. Derzeit gibt es donnerstags und samstags ab 21 Uhr Livemusik. Montags, mittwochs und freitags Musik vom Band. Auch da können die Besucher in dem Lokal, in dem 80 Leute Platz haben, kostenlos tanzen. Aktuell ist Sonntag Ruhetag. Der Betreiber überlegt aber, ihn auf Dienstag zu legen. Im Winter ist das Lokal von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Dann gibt es am Wochenende Livemusik. Samstags geht es ab 21 Uhr los, sonntags bei den tardeos schon ab 19 Uhr. FB: Bodeguita El Cubano, IG: bodeguita_el_cubano

Stil Academia

Auch in dieser 1999 gegründeten Tanzschule in Campos (Carrer de Manacor, 2) kann man Salsa und Bachata tanzen. An jeweils einem Sonntag pro Monat organisiert der Anbieter von 19.30 bis 22 Uhr einen SBK-tardeo. Davor findet jeweils ein einstündiger Bachata-Workshop statt. Im Eintrittspreis von 10 Euro sind neben der Teilnahme am taller auch zwei Erfrischungsgetränke oder ein combinado inklusive. In den Tanzsaal passen etwa 150 Besucher. FB: Sala Stil, IG: stil_academia

Bolero Café

In dem Lokal, das im April 2021 im Carrer Bernat Vidal i Tomàs, 70, in Santanyí eröffnet hat, kann man immer samstags ab 20 Uhr zu Live- und später DJ-Musik Salsa und Bachata tanzen. Der Eintritt ist frei. Anfänger können in einem kostenlosen Kurs (Salsa und Bachata) dienstags um 20 Uhr die Grundschritte lernen. Das Lokal hat zwei Säle, in die insgesamt 120 Besucher passen. FB: Bolero Café, IG: boleroo_cafee_

La Santa

Das seit 2015 geöffnete Lokal im Carrer d’Elionor Servera, 29, in dem bei Deutschen besonders beliebten Ort Cala Ratjada bietet Besuchern freitags Bachata- und Salsa-Workshops. Dafür engagieren die Betreiber verschiedene Tänzer, die jeweils ihr eigenes Programm anbieten. Sind es lokale Künstler, ist der Eintritt meistens frei. Kommen sie vom Festland oder von außerhalb Spaniens, kostet der Eintritt bis zu 15 Euro. Darin sind dann ein oder zwei Freigetränke enthalten. Dazu gibt es DJ-Musik. Im Außenbereich haben 400 Personen Platz, innen 300. Daneben gibt es samstags auch tardeos. IG: lasantacalaratjada

Academia de Ball Jaume Salas

Auch in dieser Tanzschule in Manacor (Ronda de l’Institut, 1) gibt es etwa alle zwei Wochen öffentliche Tanzveranstaltungen. Nach einem Zouk-Workshop am Samstag (18.5.) findet ab 22 Uhr ein SBK-social statt. Der Eintritt kostet (inklusive der Teilnahme am taller und einem Freigetränk) 12 Euro. FB: Academia de ball Jaume Salas, IG: academia_de_ball_jaume_salas

Events

Katamaran

Daneben finden sporadisch den Sommer über auch Tanz-Ausfahrten auf einem Party-Katamaran statt. Die nächste ist am 2. Juni. Neben Salsa-, Bachata- und Kizomba- läuft auch Reggaeton-Musik. Zudem gibt es Animationen und die Möglichkeit, zu baden. Der Preis für das Event, das von 10 bis 15.30 Uhr geht, beträgt 35 Euro. Infos: Tel.: 616-61 81 61 (Emilio)

Fever Bachata

Vom 20. bis 22. September findet im Hotel Beverly in Peguera dieser in der Szene bekannte Tanz-Kongress statt. Den ganzen Tag über gibt es Workshops verschiedener Tänzer. Die Eintrittskarten kosten ab 60 Euro. IG: feverbachataevents, lasalsadelbaile.com

Dank sozialer Netzwerke auf dem Laufenden bleiben Vor allem Urlauber bitten häufig in Facebook-Gruppen um Infos zu Bachata- und Salsa-Events. Davon gibt es einige. Mit am meisten Aktivität ist in „SALSA MALLORCA DANCE LOVERS“ mit über 3.000 Mitgliedern. Hier werden viele Fragen gestellt. Antworten gibt es von den Anbietern oder Privatpersonen oft in den Kommentaren. In „Mallorca en Salsa.“ mit fast 4.000 Mitgliedern posten auch viele Organisatoren regelmäßig direkt Plakate zu Veranstaltungen. In „SBK Dance Mallorca“ findet man derzeit vor allem Infos zu den Rooftop-tardeos im Hotel Índico Rock an der Playa. In „Bachata Mallorca“ verkauft aktuell noch jemand Tickets für die Katamaran-Party, zudem gibt es Werbung für internationale SBK-Events, ähnlich wie bei „Salsa, Bachata & Ocio Mallorca“. Lohnenswert ist darüber hinaus die WhatsApp-Gruppe „Vamos a bailar SBK“: https://chat.whatsapp.com/EdEw9KLwngV4anNDDmYhmA