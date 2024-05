Wein, Party und Motorworld - was die Insel an Pfingsten zu bieten hat

Um Pfingsten - auf Spanisch "Pentecostés" - machen Spanier nicht viel Aufhebens. Pfingstmontag ist auf Mallorca denn auch kein Feiertag. Den Pfingstbesuchern aus dem Norden wird trotzdem einiges geboten.

Party bei Minkner & Bonitz

Pfingsten ist im Südwesten von Mallorca gleichbedeutend mit einem ungezwungenen Fest bei der Immobilienfirma Minkner & Bonitz. In der Zentrale an der Avinguda Rei Jaume I, 109, in Santa Ponça erwartet Besucher am Sonntag (19.5.) ab 15 Uhr der traditionelle Pfingst-Cocktail. Vor Ort gibt es Livemusik mit Alma Music & Love, ein Catering und viel Kunst.

An diesem Tag wird zugleich die Finissage der Ausstellung von Wilhelm Fikisz und die Vernissage der neuen Schau von Herman gefeiert. Am Rande der Feierlichkeiten soll auch Gelegenheit sein, mit den Mitarbeitern Termine für Immobilienbesichtigungen im Südwesten zu verabreden. In diesem Jahr findet der Pfingst-Cocktail bei Minkner & Bonitz bereits zum 27. Mal statt.

"Warm-up" in der Motorworld Mallorca

Die Motorworld Mallorca lädt am Pfingstsonntag (19.5.) zum „Warm-up“ ein. In der neuen Eventhalle rund um das Thema Mobilität, die im Winter offiziell an der Flughafenautobahn eröffnet werden soll, können Oldtimer, Youngtimer, Sports- und Supercars sowie Motorräder bestaunt werden.

Derzeit laufen die Arbeiten an der Fassade und am Innenausbau. Bei einer kostenlosen Baustellenführung können sich Interessierte einen Eindruck von der Motorworld verschaffen. Geöffnet ist von 12 bis 19 Uhr. Foodtrucks sorgen für die kulinarische Versorgung.

Die Motorworld ist ein Mix aus Museum, Werkstatt und Garage von Oldtimern und Luxusfahrzeugen. Zudem soll es Restaurants und Bars geben. Unter anderem in Stuttgart, München und Köln gibt es bereits die großen Eventhallen.

Wine Days in Binissalem und Umgebung

Vom 17. bis 26. Mai finden in und um Binissalem herum zum 11. Mal die Wine Days der Kontrollbehörde D.O. Binissalem statt. Traditionsgemäß starten diese Tage mit einem Auftaktfest in Palma im Klostergarten von Sant Francesc.

Dort sind von 18.30 bis 22.30 Uhr zehn der insgesamt zwölf in der D.O. vertretenen Bodegas mit einem Stand dabei. Dies wären die Weingüter Can Fumat, Can Ramis, Can Verdura, Jaume de Puntiró, José L. Ferrer, Santa Catarina, Sebastià Pastor, Vins Ca Sa Padrina, Vins Nadal und Vinya Taujana.

Zudem machen vier Köche der Vereinigung ASCAIB mit (Cati Pons, Marga Brunet, Juan Pinel und José Cortés), die verschiedene Tapas à 5 Euro mit balearischen Produkten (Sobrassada de Mallorca, Olivenöl, Oliven, Ensaimada, Mandeln und menorquinischer Mahón-Käse) zaubern, die man als Grundlage zum Weinkonsum kaufen kann. Eintritt 17. Mai: 10 Euro für ein Weinglas und fünf kleine Weinproben. Plaça de Sant Francesc, 7, Palma.

An den folgenden Tagen finden in den Bodegas vor Ort Weinproben statt, es gibt E-Bike-Touren, Nordic-Walking-Routen und Picknicks auf Weinfeldern, Sushi- und Paella-Verkostungen mit Wein, Kino, Konzert und Mode bei Bodegas. Das komplette Programm findet sich hier: binissalemdo.com