Die neue Tourismus-Politik auf Mallorca: Warum die PP mit dem Limit-Diskurs nichts falsch machen kann

Wann war wohl der Moment, als es bei Marga Prohens klick machte? Als die Ministerpräsidentin im April die Proteste der Menschen auf den Kanaren gegen den Massentourismus sah? Als auf Mallorca die Fahrradurlauber die Serpentinenstraße nach Lluc verstopften? Oder als Anfang Mai der Straßenverkehr nach Sóller kollabierte? Der Overtourism bestimmt schon in der Vorsaison die öffentliche Debatte – und die Volkspartei (PP) schlägt jetzt einen Ton an, der durchaus nach Zeitenwende klingt Bislang war bei den Konservativen von keinem nötigen „Limit“ die Rede, lediglich davon, dass die Urlauberströme besser koordiniert und gemanagt werden müssten.

Der Vorwurf an die Opposition, in der vergangenen Legislaturperiode nichts gegen den Overtourism getan zu haben, ist dabei genauso unverschämt wie geschickt: Die frühere Linksregierung blieb in ihrem Bemühen um Konsens und infolge des Mangels an politischer Effizienz weit hinter ihren Nachhaltigkeitszielen zurück, wurde aber stets von der PP als tourismusfeindlich kritisiert. Mit dem neuen Limit-Diskurs kann Prohens nichts falsch machen. Sie reagiert auf den Unmut, der sich auch bei PP-Sympathisanten in der Bevölkerung breitmacht. Sie muss andererseits nicht fürchten, dass Wähler abwandern – es gibt schließlich keine relevante tourismusfreundlichere Partei als die PP. Und was der neue Kurs in der Praxis bedeutet, muss sich erst noch zeigen. Die Abschaffung von Gästebetten jedenfalls, die es nur virtuell gibt, während ohnehin ein Moratorium in Kraft ist, muss erst mal als Symbolpolitik gelten.

¿Cuándo fue el momento en el que Marga Prohens se dio cuenta? ¿Cuando la presidenta vio las protestas de los canarios contra el turismo de masas en abril? ¿Cuando los cicloturistas atascaron la carretera de Lluc? ¿O cuando el tráfico de coches a Sóller se colapsó a principios de mayo? El turismo de masas ya en la pretemporada domina el debate público –y el Partido Popular está tomando un rumbo que sin duda suena a punto de inflexión (p. 6). Hasta ahora, los populares no habían hablado de ningún «límite» necesario, solo de que habría que coordinar y gestionar mejor el flujo de turistas. El reproche de que la oposición no hizo nada para combatir la masificación en la pasada legislatura es tan indignante como inteligente: el anterior Govern de izquierdas quedó muy lejos de sus objetivos de sostenibilidad en su afán de consenso y por falta de eficacia política, pero siempre fue criticado por el PP por atacar el turismo. Para Prohens, será imposible equivocarse con el nuevo discurso. Está reaccionando al malestar en la población que también se nota entre los simpatizantes del PP. Por otra parte, no tiene por qué temer que sus votantes se alejen; al fin y al cabo, no hay otro partido relevante más favorable al turismo que el PP. Además, está por ver lo que el nuevo rumbo significará en la práctica. En cualquier caso, la supresión de las camas turísticas, que de todos modos solo existen de manera virtual, mientras siga en vigor la moratoria, debe considerarse por el momento una mera política simbólica.

