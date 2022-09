Spanisch lernen: Mit diesem Wortschatz beeindrucken Sie jeden Mathelehrer

Auch wenn Deutsch den Ruf hat, eine sehr schwer zu erlernende Fremdsprache zu sein, gibt es Dinge, die völlig unkompliziert sind. Bei den Ordinalzahlen zum Beispiel machen es sich germanoparlantes (Deutschsprechende) wirklich leicht. Mit Ausnahme von „erster“ (el primero) werden die números ordinales (auch „Ordnungszahlen“ genannt) stets regelmäßig gebildet: Zahl (Beispiel „vierundfünfzig“) plus die Silbe „ster“.

Auf Spanisch muss man die Ordinalzahlen quasi wie neue Vokabeln lernen: Aus uno (eins) wird el primero (erster), aus dos (zwei) el segundo (zweiter), aus tres (drei) el tercero (dritter), aus diez (zehn) el décimo (zehnter). Die weiteren mehrstelligen Zahlen werden dann auch noch zusammengesetzt. Der 14. Platz ist el décimo cuarto puesto. Dabei ist auch die Zusammenschreibung (decimocuarto) erlaubt (dann ohne Akzent).

Bei den Hundertern wird alles noch komplizierter

Im Femininum enden die Zahlen jeweils auf -a, also la segunda (zweite), la quinta (fünfte), la séptima (siebte). Bei zweistelligen Zahlen werden dabei beide Teile gebeugt (la vigésima segunda = die zweiundzwanzigste). Das gilt aber nur bei Getrenntschreibung. Zieht man beide Worte zusammen, bleibt der erste Teil ungebeugt und verliert den Akzent (also la vigesimosegunda). Dasselbe gilt für die Beugung im Plural: Die achtundachtzigsten sind also los octogésimos octavos oder los octogesimooctavos.

Bei der ersten und dritten Ordinalzahl gibt es drei verschiedene Endungen. Neben primero/primera und tercero/tercera gibt es auch die Formen primer und tercer. Sie werden im Maskulinum benutzt, wenn sie adjektivisch vorangestellt werden: el primer puesto (erster Platz) und el tercer año (drittes Jahr). Dies gilt dann auch für die mehrstelligen zusammengesetzten Zahlen el trigesimotercer aniversario (der 33. Jahrestag). Um alles noch komplizierter zu machen, muss man auch für die verschiedenen Hunderter (centésimo = 100., ducentésimo = 200.) zusätzliche Vokabeln lernen.

Den meisten Spaniern sind diese Regeln zu kompliziert. Machen Sie eine Umfrage unter Ihren Bekannten, und sie werden sehen, dass die wenigsten diese Worte wirklich sicher beherrschen. Oft werden die höheren Ordinalzahlen deshalb vermieden. Ohnehin feiert man nicht seinen quincuagésimo cumpleaños (50. Geburtstag), sondern man wird 50 Jahre alt (cumplir cincuenta años). Bei Jahrestagen umschreibt man oft so: Celebramos la fundación de hace sesenta años. (Wir feiern die Gründung vor sechzig Jahren.)

WORTSCHATZ primero : erster

: erster segunda : zweite

: zweite tercero : dritter

: dritter cuarta : vierte

: vierte quinto : fünfter

: fünfter sexta : sechste

: sechste séptimo : siebter

: siebter octava : achte

: achte noveno: neunter

neunter décima : zehnte

: zehnte undécimo / décimo primero : elfter

: elfter duodécima / décima segunda : zwölfte

: zwölfte vigésimo : zwanzigster

: zwanzigster vigésima primera / vigésimoprimera : einundzwanzigste

: einundzwanzigste vigésimo segundo : zweiundzwanzigster

: zweiundzwanzigster trigésimo : dreißigster

: dreißigster cuadragésima: vierzigste

vierzigste quincuagésimo: fünfzigster

fünfzigster sexagésima : sechzigste

: sechzigste septuagésimo : siebzigster

: siebzigster octogésima: achtzigste

achtzigste nonagésimo: neunzigster

neunzigster centésima : hundertste

: hundertste centésimo primero : hunderterster

: hunderterster centésima nonagésima novena : hundertneunundneunzigste

: hundertneunundneunzigste ducentésima duodécima : 212.

: 212. tricentésimo: 300.

300. cuadringentésimo : 400.

: 400. quingentésimo : 500.

: 500. sexcentésimo: 600.

600. septingentésimo : 700.

: 700. octingentésimo : 800.

: 800. noningentésimo : 900.

: 900. milésimo : 1.000.

: 1.000. milésimo ducentésimo cuadragésimo octavo : 1.248.

: 1.248. dosmilésimo : 2.000.

: 2.000. tresmilésimo : 3.000.

: 3.000. diezmilésimo cuadrigentésimo sexagésimo octavo: 10.368