Mallorca-Fähre stößt mit Pottwal zusammen

Eine Fähre auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Valencia ist am Samstag (27.4.) mit einem etwa sechs Meter langen Pottwal zusammengestoßen. Das Tier wurde dabei getötet und Teile des Kadavers hefteten sich an den Schiffsrumpf. Sie wurden in Valencia aus dem Wasser gezogen.

Wahrscheinlich war der Pottwal vor den Bug der Fähre "Forza" geraten und durch die Wucht getötet. Die in Valencia aus dem Wasser geborgenen Kadaver-Teile wogen zwischen sechs und sieben Tonnen. Der Kadaver soll in Lleida untersucht werden. /tg