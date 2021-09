Der Zustand der unter Naturschutz stehenden Seegraswiesen in der Bucht von Port de Sóller vor Mallorca ist erschreckend. Das prangert der Umweltschutzverband GOB mit einem unter Wasser gedrehten Video an, das bei einer Infoveranstaltung am Dienstag (31.8.) präsentiert wurde.

Die hohe Anzahl der illegal in den Seegraswiesen ankernden Yachten sowie verunreinigtes Wasser aus der nur schlecht funktionierenden Kläranlage des Ortes belasteten Fauna und Flora, kritisierte der GOB und forderte strengere Kontrollen. Das Video war am 20. August gedreht worden, als bekannt wurde, dass schlecht gereinigtes Klärwasser in die Bucht von Port de Sóller gelangt sein soll, erklärte Antoni Muñoz als Sprecher des GOB bei der Veranstaltung.

🎥#SOSPosidònia: El passat 20 d’agost vam realitzar una immersió a la badia de Sóller per documentar els impactes més rellevants que pateix la #posidònia a les #Balears: destrucció a causa del fondeig i contaminació per abocament d’aigües residuals. Aquest és el resultat (1/4) pic.twitter.com/UzySBcvUuZ — GOB Mallorca (@GOBMallorca) 31 de agosto de 2021

Der Gob veröffentlichte das Video in vier Teilen per Twitter. Die Filmaufnahmen zeigen zunächst den Schaden, die mehrere Anker in den Seegraswiesen anrichten. Später ist auch deutlich zu sehen, wie aus einem Rohr auf dem Meeresgrund eine eindeutig verschmutzte Brühe ins Meerwasser der Bucht fließt. /tg