Im Meer zurückgelassene Kunststoffe und Netze sind eine große Gefahr für Schildkröten und andere Arten im Meer vor Mallorca. Immer wieder verfangen sich Tiere darin und sterben entweder nach einem langen Todeskampf oder tragen den Abfall für den Rest ihres Lebens mit sich herum.

Insgesamt 15 der 22 Meeresschildkröten, die in diesem Jahr in lebendigem Zustand bei der Stiftung des Palma Aquarium ankamen, mussten behandelt werden, weil sie sich in Plastik und Netzen verfangen hatten.

Papaya im Naturpark Mondragó freigelassen

Nun konnte eine Meeresschildkröte wieder in die Natur freigelassen werden. Das Exemplar mit dem Namen Papaya wurde im Juni 2021 von einer Privatperson in verletztem Zustand gesichtet und ist jetzt in den Naturpark Mondragó zurückgebracht worden. Die 35,7 Kilogramm schwere Papaya war mit ihren Vorderflossen und ihrem Hals in einem Netz gefangen, das Fischer auf dem Meeresgrund zurückließen, als sie es nicht mehr zum Fischen benötigten.

In diesem Zusammenhang weist das Umweltministerium einmal mehr darauf hin, dass die Notrufnummer 112 zu verständigen ist, wenn ein verletztes Exemplar gefunden wird. Dann kann ordnungsgemäße Hilfe geholt werden, um die Tiere im Beisein von Fachleuten aus den Netzen zu befreien.

Gefahr schwerer Verletzungen

Eine unsachgemäße Rettung könnte den Tieren schwere Verletzungen zufügen. Dadurch entstünden etwa Infektionen in den Brustflossen, die sich im ganzen Körper ausbreiten und im schlimmsten Fall tödlich enden können.

Das Umweltministerium hat im Jahr 2022 bislang bereits 48 gestrandete Meeresschildkröten und 16 Wale in den Gewässern der Balearen registriert. 27 Schildkröten wurden auf Mallorca, zehn auf Menorca, sieben auf Ibiza und vier auf Formentera versorgt.

Auch Plastik richtet großen Schaden an

Neben dem Verheddern in Netzen ist die zweite Ursache für die tierärztliche Versorgung lebender Schildkröten das Verschlucken von Plastik. Vier Schildkröten wurden aus diesem Grund gerettet.

Verschiedene Organisationen weisen seit geraumer Zeit auf die Notwendigkeit hin, das Problem der zurückgelassenen Netze in den Griff zu bekommen.