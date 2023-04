Ein Deutscher ist mit seinem VW Touareg im sumpfigen Hinterland vom Es Trenc, der bei vielen Urlaubern als Traumstrand gilt, steckengeblieben. Ein MZ-Leser fand bei einer Radtour das liegengebliebene Fahrzeug, das der Halter einfach an Ort und Stelle im Schlamm versackt stehengelassen hat. Ein Bußgeld droht dem Deutschen nicht, aber er muss sich selber darum kümmern, das Auto zu bergen.

"Man kann bei den Banys Sant Joan de la Font Santa parken und dann rechts in das Feuchtgebiet laufen. Aber auf keinen Fall mit dem Auto hinein", so der Leser, der das Auto am Dienstag (4.4.) entdeckt hat.

Joan Carles Salom, Leiter des Naturparks Es Trenc, erklärt, dass es immer wieder zu derartigen Vorfällen kommt. "Die Mitarbeiter von der Saline und vom Umweltministerium sind auch schon steckengeblieben. Der Weg ist nicht asphaltiert und mit großen Löchern versehen. Wenn es geregnet hat, ist er nicht befahrbar", so Salom zur MZ.

Ein Bußgeld droht dem Deutschen nicht

Es handelt sich dabei um einen öffentlichen Weg. Die Einfahrt ist nicht verboten. "Wir planen aber, ein Schild aufzustellen. Der gesunde Menschenverstand sollte aber eigentlich ausreichen, um dort nicht mit dem Auto reinzufahren", erklärt Salom.

Es ist fragwürdig, wie der Deutsche mit Osnabrücker Kennzeichen sein Auto aus dem Schlamm ziehen möchte. "Wir können dabei nicht helfen. Er muss einen Abschleppwagen rufen, denen aber unbedingt Bescheid geben, in welcher Situation sich der Wagen befindet. Denn sonst bleibt der Abschleppwagen auch noch stecken", sagt Salom. "Vielleicht kann auch ein Bauer aus der Umgebung mit einem Traktor helfen."

In den vergangenen Tagen hatte es in Teilen Mallorcas ordentlich geregnet. In den kommenden Tagen sollen Niederschläge zwar ausbleiben, dafür trocknet dann die Pfütze aus, in der der Wagen steckt. Es dürfte nicht einfacher werden, das Auto aus der trockenen Schlammkruste zu ziehen.