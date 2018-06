Palma will Tempo-30-Zonen in Innenstadt ausweiten

Die Maßnahme soll das Radfahren in der Stadt fördern.

Die Stadt Palma de Mallorca will die Höchstgeschwindigkeit in vielen Nebenstraßen auf 30 Stundenkilometer begrenzen. Das erklärte Verkehrsreferent Joan Ferrer. Insbesondere in allen Einbahnstraßen, die nicht zu den Hauptverkehrsadern der Stadt gehören solle die Geschwindigkeitsbegrenzung gelten.

Die Maßnahme erhöhe die Sicherheit insbesondere für Radfahrer. Palma de Mallorca gehört zum Netzwerk der europäischen Städte, die das Radfahren fördern wollen, erinnerte Ferrer. Über den Vorschlag muss noch entschieden werden. /tg