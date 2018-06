Im Sommer fahren die Züge auf Mallorca auch nachts

Im Sommer kann man auf Mallorca an den Wochenenden auch nachts Zug fahren.

Mit dem Zug zum Dorffest oder abends noch mal nach Palma de Mallorca auf einen Stadtbummel? Das scheiterte auf Mallorca bisher zumeist daran, dass man nicht wieder in seinen Wohnort zurückkam, wenn der letzte Zug um 22.15 Uhr aus Palma aufs Land zurückfuhr. Für diesen Sommer hat die Eisenbahngesellschaft SFM Abhilfe geschaffen und bietet ab dem 6. Juli an Freitag- und Samstagabenden einen Sonderfahrplan für die Sommermonate an. Bis zum 1. September verkehren einmal stündlich zusätzlich fünf Züge zwischen Palma und Inca.

Laut SFM fahren ab dem 6. Juli jeweils um 23.15, 0.15, 1.15, 2.15 und 3.15 Uhr die Nachtzüge von Palma nach Inca. Ab 0 Uhr und bis 4 Uhr verkehren jeweils zur vollen Stunde die Bahnen von Inca wieder zurück nach Palma. Alle Haltestellen werden auf dem Weg bedient.

In der Vergangenheit hatte die SFM nur zu punktuellen Ereignissen wie etwa dem Dijous Bo in Inca oder Konzerten Sonderzüge eingesetzt. /jk