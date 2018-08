Mehr als 12.000 Fahrgäste nutzen den Pendelbus zum Cap Formentor

Das hat sich gelohnt: Mehr als 12.000 Passagiere haben in den ersten 23 Tagen den neuen Pendelbus zwischen Port de Pollença und dem Leuchtturm am Cap Formentor im Norden von Mallorca benutzt. Der Autoverkehr wurde in derselben Zeit drastisch reduziert.

Seit dem 9. Juli ist es zu den Hauptverkehrszeiten im Sommer verboten, das beliebte Ausflugsziel mit dem privaten Pkw zu besuchen. Stattdessen stiegen bis Ende des Monats 12.060 Fahrgäste in den neu eingerichteten Pendelbus zum Leuchtturm, der auch die Aussichtsplattform Mirador de Es Colomer bedient und an der Stränden Playa de Formentor, Cala Murta und Cala Figuera hält.

Pendelbusse zu Orten, die nach wie vor mit dem Auto erreichbar sind, wurden hingegen weniger benutzt. Zwischen Sa Ràpita und Es Trenc fuhren knapp 2.000 Passagiere, zwischen Cala S'Almuni und Cla Llombards 815 Passagiere.

Die Busse wurden eingesetzt, um das Verkehrsaufkommen im Sommer zu reduzieren. An vielen Landstraßen und Parkplätzen der mallorquinischen Küste kommt es während der Hochsaison immer wieder zu Verkehrschaos.



Flughafenbusse

Auch vom Flughafen fahren inzwischen regelmäßig öffentliche Busse in die Urlauber-Hochburgen an den Küsten. Seit Beginn des Sommerfahrplans im Mai nutzten dieses Angebot mit dem Namen Aerotib 98.000 Passagiere. Das sei eine Steigerung von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, heißt es in einer Pressemitteilung des balearischen Verkehrsministeriums.

Service: Eine Übersicht über die Busstrecken vom Flughafen finden Sie hier. Die leicht veränderten aktuellen Abfahrtszeiten finden Sie auf der Aerotib-Seite.