Eurowings startet im Sommer Mallorca-Flüge ab Zürich

Der Mallorca-Flieger Eurowings verbindet ab dem Sommer auch Zürich mit Palma de Mallorca. Ab dem 1. April 2019 werde man zunächst vier Verbindungen pro Woche auflegen, wenig später dann fünf, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (30.1.).

Mit den neuen Verbindungen ergänze man das bestehende Angebot von SWISS und Edelweiss. Flüge seien geplant an den Tagen Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag und später auch Sonntag. Die Abflüge ab Zürich seien jeweils am späten Vormittag, sonntags soll am Abend geflogen werden.

Die Airline aus dem Lufthansa-Konzern ist nach eigenen Angaben derzeit die zweitgrößte Fluggesellschaft am Airport von Palma de Mallorca. Mit der Pleite von Air Berlin hatte sich der Low-Cost-Anbieter von Lufthansa zum Platzhirschen am Mallorca-Airport gemausert, allerdings im vergangenen Jahr vermehrt mit Flugausfällen von sich reden gemacht. /ff

