So kommen Sie per Bus vom Flughafen zum Hotel auf Mallorca

Ab Mai 2019 fahren die Linienbusse vom Flughafen wieder häufiger zu Touristen-Hotspots an der Küste von Mallorca. Auf vier Strecken bringen die sogenannten Aerotib-Busse Urlauber und Anwohner vom Flughafen in Orte wie Santa Ponça, Peguera, Can Picafort, Alcúdia, Playa de Muro, Campos, Playa de Palma, Cala Millor oder Cala d'Or.

Der Sommerfahrplan 2019 sieht so aus:

Buslinie A11: Flughafen Palma - Peguera (über Santa Ponça, Costa de la Calma, Magaluf und Palmanova)

Abfahrtszeiten Flughafen (Mo-So): 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45, 19.00, 20.20, 21.30 und 23.30 Uhr.

Fahrtzeit bis Peguera ca. 70 Minuten.

Abfahrtszeiten Peguera (Mo-So): 5.35, 7.05, 8.05, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.35, 17.05, 18.20 und 20.15 Uhr.

Fahrtzeit bis Flughafen Palma ca. 85 Minuten.

Haltestellen:



Peguera - C/ Savina, 2 (11138) C/ Savina - C/ Olivera (11136) Blvd. de Peguera, 42 (11133) Blvd. de Peguera, 58 (11132) Blvd. de Peguera, 76 (11131) Blvd. de Peguera, 90 (11130)

- C/ Savina, 2 (11138) C/ Savina - C/ Olivera (11136) Blvd. de Peguera, 42 (11133) Blvd. de Peguera, 58 (11132) Blvd. de Peguera, 76 (11131) Blvd. de Peguera, 90 (11130) Santa Ponça - Av. Jaume I, 112 (11091) Plaça Santa Ponça (11089)

- Av. Jaume I, 112 (11091) Plaça Santa Ponça (11089) Costa de la Calma - C/ Montcada, 11 (11145) C/ Montcada, 25 (11146) C/ Santa Ponça, 20 (11108) C/ Santa Ponça, 4 (11111) Av. de la Mar, 47 (11105) Av. de la Mar, 83 (11107)

- C/ Montcada, 11 (11145) C/ Montcada, 25 (11146) C/ Santa Ponça, 20 (11108) C/ Santa Ponça, 4 (11111) Av. de la Mar, 47 (11105) Av. de la Mar, 83 (11107) Magaluf - H. Atlantic Park (11050) H. ME Mallorca (11043) Av. Olivera, 8 (11047) Av. Olivera, 18 (11157) Av. Vaquer Ramis (11040)

- H. Atlantic Park (11050) H. ME Mallorca (11043) Av. Olivera, 8 (11047) Av. Olivera, 18 (11157) Av. Vaquer Ramis (11040) Palmanova - Av. Son Maties (11036) H. Sol Palmanova (11034) H. Bermudas (11033) Oficina d'Informació Turística (11031) Plaça passeig de la Mar (11029) Av. Platja (11027) Son Caliu Son Caliu (11024) H. Punta Negra (11022)

- Av. Son Maties (11036) H. Sol Palmanova (11034) H. Bermudas (11033) Oficina d'Informació Turística (11031) Plaça passeig de la Mar (11029) Av. Platja (11027) Son Caliu Son Caliu (11024) H. Punta Negra (11022) Marineland - Marineland (11019)

- Marineland (11019) Flughafen - Aeroport Aeroport - Sortides (40128)

Buslinie A32: Flughafen Palma - Can Picafort (über Inca, Playa de Muro und Alcúdia)

Abfahrtszeiten Flughafen (Mo-So): 8.55, 9.55, 11.40, 13.25, 14.25, 15.55, 17.25, 18.40, 20.25, 21.55 Uhr

Fahrtzeit bis Can Picafort ca. 110 Minuten.

Abfahrtszeiten Can Picafort (Mo-So): 6.50, 7.50, 9.35, 11.20, 12.20, 13.50, 15.20, 16.20, 18.20, 19.50 Uhr.

Fahrtzeit bis Flughafen Palma ca. 110 Minuten.

Haltestellen

Can Picafort : Ctra. Alcúdia - Artà (55017)

: Ctra. Alcúdia - Artà (55017) Platja de Muro (Càmping) : Casetes des Capellans (39023)

: Casetes des Capellans (39023) Platja de Muro: Els Pins (39005) S'Albufera (39006) Los Troncos (39039) Ses Fotges (39020) Las Gaviotas (39013)

Els Pins (39005) S'Albufera (39006) Los Troncos (39039) Ses Fotges (39020) Las Gaviotas (39013) Platja d'Alcúdia: Ctra. Artà - Roselles (3056) Estany Major (3058) Balneari 1 (3060) Balneari 2 (3062)

Ctra. Artà - Roselles (3056) Estany Major (3058) Balneari 1 (3060) Balneari 2 (3062) Port d'Alcúdia: Balneari 3 (3064) Port d'Alcúdia (3054)

Balneari 3 (3064) Port d'Alcúdia (3054) Alcúdia: Av. Príncep d'Espanya (3034)

Av. Príncep d'Espanya (3034) Inca (Llevant): Inca Llevant (27014)

Inca Llevant (27014) Aeroport: Aeroport - Sortides (40128)

Buslinie A42: Flughafen Palma - Cala Bona (über Cala Millor)

Abfahrtszeiten Flughafen (Mo-So): 8.55, 11.10, 13.00, 15.20, 17.10, 19.15 Uhr

Fahrtzeit bis Cala Bona ca. 90 Minuten.

Abfahrtszeiten Cala Bona (Mo-So): 7.00, 9.15, 11.05, 13.25, 15.15, 16.20, 17.20 Uhr.

Fahrtzeit bis Flughafen Palma ca. 95 Minuten.

Haltestellen:



Cala Bona : Apmt. Sunwing (62015) C/ Na Llambies - Port (62010) H. Levante (62007) C/ Lliri - C/ Magnòlia (62024)

: Apmt. Sunwing (62015) C/ Na Llambies - Port (62010) H. Levante (62007) C/ Lliri - C/ Magnòlia (62024) Cala Millor : H. Ciudad Laurel (62025) Plaça Mallorca (62004) Av. Bon Temps - C/ Primavera (51021) Av. Bon Temps - C/ Platja (51019) Av. Badia de Llevant (51016) Auditòrium sa Màniga (51018) H. Hipocampo Palace (51014) Av. sa Coma (51011)

: H. Ciudad Laurel (62025) Plaça Mallorca (62004) Av. Bon Temps - C/ Primavera (51021) Av. Bon Temps - C/ Platja (51019) Av. Badia de Llevant (51016) Auditòrium sa Màniga (51018) H. Hipocampo Palace (51014) Av. sa Coma (51011) Sa Coma: Av. Palmeres (51006) Av. Savines - Av. Palmeres (51003) Hotel Hipotels Mediterráneo (51002)

Av. Palmeres (51006) Av. Savines - Av. Palmeres (51003) Hotel Hipotels Mediterráneo (51002) s'Illot: Plaça de la Savina (33015)

Plaça de la Savina (33015) Portocristo: Moll - Portocristo (33011) Ctra. Son Servera (33053) Ctra. Coves (33016)

Moll - Portocristo (33011) Ctra. Son Servera (33053) Ctra. Coves (33016) Manacor: Av. Mossèn Alcover (33063) Plaça de sa Mora (33004) Rambla Rei en Jaume (33008)

Av. Mossèn Alcover (33063) Plaça de sa Mora (33004) Rambla Rei en Jaume (33008) Vilafranca: Vilafranca (65002)

Vilafranca (65002) Montuïri: Montuïri (38003)

Montuïri (38003) Aeroport: Aeroport - Sortides (40128)



Buslinie A51: Flughafen Palma - Campos (über s'Arenal de Llucmajor) - Cala d'Or

Abfahrtszeiten Flughafen (Mo-So): 8.30, 12.00, 15.30, 19.00, 22.30 Uhr

Fahrtzeit bis Cala d'Or ca. 90 Minuten.

Abfahrtszeiten Cala Gran (Mo-So): 6.00, 9.40, 13.05, 16.35, 20.05 Uhr

Fahrtzeit bis Flughafen Palma ca. 95 Minuten.

Haltestellen:

Cala Gran

Cala Ferrera

Cala d'Or

Cala Egos

Portopetro

S'Alqueria Blanca

Santanyí

Campos: C/ Nicolau Oliver Fullana (13023) Av. de la Verge (13007) Rambla (13009)

C/ Nicolau Oliver Fullana (13023) Av. de la Verge (13007) Rambla (13009) Llucmajor: Av. Carles V (31055) Ronda Migjorn - C/ Convent (31057) Ronda Migjorn - C/ Bisbe Roig (31063)

Av. Carles V (31055) Ronda Migjorn - C/ Convent (31057) Ronda Migjorn - C/ Bisbe Roig (31063) Polígon Son Noguera: Pol. Son Noguera (31061)

Pol. Son Noguera (31061) s'Arenal: C/ Sant Cristòfol - C/ Formentera (31006) C/ Sant Cristòfol - C/ Antoni Catany (31010) Club Nàutic s'Arenal (31009) C/ Sant Bartomeu, 55 (31094) C/ Sant Bartomeu - C/ Dragonera (31011) C/Antoni Galmés (31093)

C/ Sant Cristòfol - C/ Formentera (31006) C/ Sant Cristòfol - C/ Antoni Catany (31010) Club Nàutic s'Arenal (31009) C/ Sant Bartomeu, 55 (31094) C/ Sant Bartomeu - C/ Dragonera (31011) C/Antoni Galmés (31093) Flughafen Palma / Aeroport: Aeroport - Sortides (40128)



Link auf die Fahrpläne auf der Website der Verkehrsbetriebe

Die Fahrpreise für den Aerotib-Transport liegen für die einfache Strecke zwischen 5 und 12 Euro. Wer die Targeta Intermodal besitzt, erhält Ermäßigungen und kann 20er- oder 40er-Tickets mit zusätzlicher Ermäßigung auf die Karte laden. Die Busse verkehren nicht nur in der Hochsaison, sondern mit geringerer Frequenz auch im Herbst und Winter. /tg