Ryanair-Piloten streiken an fünf Tagen im September

Der seit Wochen diskutierte Streik bei Ryanair nimmt konkrete Formen an. Allerdings ist noch ungewiss, inwieweit Mallorca-Flüge von den drohenden Ausfällen betroffen sein werden. Die in der Gewerkschaft Sepla organisierten Ryanair-Piloten werden ihre Arbeit an fünf Tagen im September niederlegen: am 19., 20., 22., 27. und 29. September. Damit protestieren sie gegen die geplante Schließung von vier spanischen Basen (Las Palmas, Teneriffa Süd, Lanzarote und Girona), die mit der Entlassung von 150 Piloten verbunden ist. Wie berichtet, will auch das Kabinenpersonal von Ryanair streiken, und zwar an zehn Tagen: 1., 2., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. und 29. September.

Die spanische Regierung hat einen Mindestbetrieb für die Angestellten von Ryanair vorgeschrieben. Nach den Vorgaben des Ministeriums sollen 60 Prozent der Flüge auf dem Festland und sogar 100 Prozent der Verbindungen zu den spanischen Inseln - also auch nach Mallorca - gewährleistet werden. Würden diese Vorgaben umgesetzt, dürften Flüge zwischen Deutschland oder anderen Ländern und Palma de Mallorca also kaum von dem Ryanair-Streik betroffen sein. Ob sich die Gewerkschaften an diese Vorschriften halten, ist allerdings nicht sicher. /tg