Streiks im spanischen Transportwesen werden auch Flughafen Mallorca betreffen

Die Rückreisewelle der spanischen Urlauber zum Ende des klassischen Ferienmonats August nutzen mehrere Gewerkschaften im Passagiertransport für Streikdrohungen. Auch der Flughafen Mallorca wird davon betroffen sein. Die Auswirkungen für Flüge zwischen Palma de Mallorca und Deutschland sollten sich aber in Grenzen halten. Empfohlen wird dennoch, den Airport nicht auf den letzten Drücker aufzusuchen, sondern etwas mehr Zeit einzuplanen.

Am Freitag (23.8.) stimmen die Angestellten bei der Reisepass-Kontrolle am Flughafen Palma darüber ab, ob sie die Arbeit am Wochenende die Arbeit niederlegen. Von solch einem Streik wären vor allem Flüge nach Großbritannien oder ins außereuropäische Ausland betroffen. Die Flughafengesellschaft Aena sowie die spanische Nationalpolizei wollen ihrerseits das Personal am Airport Palma aufstocken, um mögliche Folgen des potenziellen Streiks abzufedern.

Stärker betreffen dürfte deutsche Mallorca-Urlauber der Streik bei Ryanair. Da das Unternehmen Standorte auf den Kanaren und möglicherweise in Katalonien schließen will, solidarisieren sich die Mitarbeiter in ganz Spanien und treten an den Wochenende im September in Streik. Bisher angekündigte Streiks betreffen den 1., 2., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. und 29. September. Wie stark sich der Protest am Flughafen Mallorca auswirken wird, und inwieweit sich die Piloten dem Streik anschließen, ist noch ungewiss.

Auf dem spanischen Festland - insbesondere Madrid und Barcelona - will gegen Monatsende das Bodenpersonal von Iberia streiken. Das kann auch zu Verzögerungen des Flugbetriebs auf Mallorca führen. Die Direktflüge zwischen Deutschland und Palma de Mallorca dürften allerdings kaum betroffen sein. Auch bei den Eisenbahnern auf dem spanischen Festland stehen die Zeichen auf Streik. /tg