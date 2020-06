Immer mehr Anreize für flexible Buchungen von Mallorca-Flügen

Nach Monaten des Stillstands kommt langsam Bewegung in den Flugmarkt. Wie die Airlines Eurowings und Ryanair am Dienstag (9.6.) bekannt gegeben haben, wollen sie ihren Kunden mit neuen Buchungsbestimmungen Anreiz dazu geben, Flugbuchungen nach Mallorca und zu anderen Feriendestinationen in diesem Sommer zu wagen.

Wie die Low-Cost-Fluggesellschaft Ryanair in einer Pressemitteilung ankündigte, soll ab Mittwoch (10.6.) die Umbuchungsgebühr für alle auf Juli und August datierten Flüge wegfallen. So sollen die potenziellen Urlauber "beruhigt" und dazu motiviert werden, trotz der durch Corona verursachten Ungewissheiten ihren Sommerurlaub zu planen. Das Aussetzen der Umbuchungsgebühr soll noch bis zum 31. Dezember aufrecht erhalten bleiben. Zudem will Ryanair ab dem 1. Juli wieder mehr als 1.000 Flüge täglich in Europa starten, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Auch die deutsche Fluggesellschaft Eurowings gab bekannt, über die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung hinaus die Stornierungen flexibel zu halten, "damit Kunden ihre Reisepläne unbeschwert gestalten können". Bis 14 Tage vor dem Abflugdatum könnten Flüge beliebig oft und kostenlos umgebucht werden – sogar auf ein anderes Reiseziel. Dies gelte für alle Eurowings-Flugangebote innerhalb Europas.

Wie die Airline bekannt gab, sei das Interesse an Ferienzielen wie Spanien in den vergangenen Wochen sprunghaft angestiegen. Deshalb wolle die Lufthansa-Tochter ab Juli wieder mehr als 100 Ferienziele in ihrem Flugplan anbieten. "Die Hit-Liste der aktuell beliebtesten Eurowings Destinationen wird von Mallorca angeführt", heißt es zudem in einer Pressemitteilung. Von 16 verschiedenen Abflughäfen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen bald wieder Flieger auf die Insel starten. /somo