Flughafen von Palma de Mallorca als "coronasicher" ausgezeichnet

Der Flughafen von Son Sant Joan in Palma de Mallorca ist als "sicherer Flughafen" im Hinblick auf die Corona-Pandemie und die derzeitig gültigen Sicherheits- und Hygieneprotokolle ausgezeichnet worden. Das teilte der staatliche Flughafenbetreiber Aena am Donnerstag (18.2.) mit. Die sogenannte Airport Health Accreditation stammt von der Vereinigung Airports Council International (ACI), dem Dachverband der Flughafenbetreiber mit Sitz in Montreal.

Laut der Pressemitteilung von Aena werden mit der Auszeichnung die Bemühungen von Verantwortlichen und Angestellten des Flugafens um die Hygieneprotokolle gewürdigt. Auf diese Weise werde das Vertrauen der Reisenden in den Luftverkehr wiederhergestellt, heißt es weiter. Nur ein Prozent der Covid-19-Infektionen seien auf Flugreisen zurückzuführen.

Zu dieser Sicherheit beigetragen hätten unter anderem eine verstärkte Reinigung der Flughafengebäude, mehr Desinfektion und eine konsequente Kontrolle der maximal erlaubten Personenkapazitäten. Darüber hinaus wurden auch die rund 150 im gesamten Flughafen aufgestellten Trennwände vom ACI gewürdigt. Auch häufig wiederholte Durchsagen, die auf die Maskenpflicht hinweisen oder Markierungen am Boden, die für den nötigen Abstand zwischen den Reisenden sorgen sollen, werden positiv bewertet. Zudem stellte Aena rund 100 Desinfektionsspender im Flughafen auf.

Vor dem Airport von Palma de Mallorca waren bereits die Flughäfen von Madrid-Barajas und Barcelona-El Prat ausgezeichnet worden. Die anderen Flughäfen von Aena werden derzeit evaluiert. /jk