Keine Quarantäne aber Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer

Deutschlands Oster-Lockdown wirkt sich auch auf Mallorca-Urlauber aus. Wer nach einem Mallorca-Urlaub zurück nach Deutschland kommt, soll bei der Einreise zu einem Corona-Test gezwungen werden. Eine Quarantäne will man - wohl aufgrund rechtlicher Bedenken - nicht vorschreiben.

Die Testpflicht bei der Reiserückkehr von Urlaubern im Ausland soll über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes eingeführt werden. Sie soll zur Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland gemacht werden. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer nach langen Beratungen in der Nacht auf Dienstag (23.3.) entschieden. Erste Fluggesellschaften signalisierten die Bereitschaft, diese Tests vor dem Rückflug - bei Mallorca-Rückkehrern also am Flughafen Palma de Mallorca - durchzuführen.

Insgesamt wollen Bund und Länder aber einstimmig und eindringlich an die Bundesbürger appellieren, auf nicht zwingend notwendige Reisen im In- und Ausland zu verzichten, wie aus dem Beschlusspapier der Sitzung hervorgeht.

Bei dem Treffen ging es explizit auch um die Mallorca-Touristen, die nach Aufhebung der Reisewarnung nun auf der Insel ankommen. Die Rückkehrer nicht zu testen "das geht nicht, Leute", soll die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer laut Teilnehmern gesagt haben, wie Spiegel-Online berichtet. Merkel habe zugestimmt, auf eine Quarantänepflicht habe man aus rechtlichen Gründen verzichtet. /tg

