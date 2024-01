Alaró, das malerische Dorf im Herzen Mallorcas, zeigt sich wettertechnisch von seiner milden Seite in der Übergangsphase vom Januar in den Februar. Freuen Sie sich auf eine Woche mit überwiegend bedecktem Himmel und angenehmen Temperaturen um die 16 Grad Celsius. In der letzten Januarwoche kühlt sich das Wetter in Alaró leicht ab, während wir uns dem Monatswechsel nähern. Die maximale Temperatur von etwa 21 Grad am 27. Januar 2024 fällt auf etwa 16 Grad gegen Ende des Monats und zu Beginn des Februars. Trotz der überwiegend bedeckten Himmelssituation, ist mit keinerlei Niederschlägen zu rechnen, was für Freizeitaktivitäten im Freien von Vorteil ist.

Wochentage und Wetterlage im Detail

Während der gesamten Wetterperiode bewegen sich die Windgeschwindigkeiten zwischen einer leichten Brise von 1 m/s bis zu luftigen 3 m/s. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich zwischen behaglichen 39% und feuchteren 63% ein, was die Tage keinesfalls zu drückend werden lässt. Mit einem Luftdruck, der um den Wert von 1030 hPa marodiert, bleibt die Atmosphäre stabil.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich während des 7-tägigen Zeitraums leicht. Genießen Sie mehr als 10 Stunden Tageslicht zu Beginn und knapp 10,5 Stunden am Ende der Vorhersageperiode.

Alles in allem erwartet die Einwohner und Besucher von Alaró eine überaus angenehme Woche mit viel Gelegenheit, die idyllische Landschaft und die ruhigen Straßen dieses charmanten Ortes zu genießen. Ideal für lange Spaziergänge, eine entspannte Café-Pause oder ausgedehnte Fahrradtouren durch die ländliche Umgebung.

