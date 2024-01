Das malerische Örtchen Costitx, gelegen im Herzen von Mallorca, steht vor einer Woche gemischter Wetterbedingungen. Ein Blick auf die bevorstehende 7-Tage-Wettervorhersage zeigt überwiegend bedeckten Himmel, aber auch die Aussicht auf Sonnenschein in den nächsten Tagen.

Das heutige Wetter in Costitx: Ein überwiegend bedeckter Tag

Am heutigen Sonntag, den 28. Januar 2024, erwartet die Bewohner und Besucher von Costitx ein Tag mit überwiegend bewölktem Himmel. Die Temperaturen liegen angenehm bei 20°C, begleitet von einer leichten Brise mit nur 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 43% bei einem Luftdruck von 1030 hPa. Der Tag beginnt in Costitx um 07:00 Uhr morgens und endet mit dem Sonnenuntergang um 17:01 Uhr abends.

Temperaturrückgang und dauerhafte Bewölkung

Bis zum Ende des Monats hält die Bewölkung an, wobei die Temperaturen allmählich auf 16°C am 31. Januar absinken. Die Winde bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit stabil, was für durchgehend milde Wetterbedingungen sorgt.

Februar bringt Wetteränderungen nach Costitx

Der 1. Februar beginnt mit zerstreuten Wolken und einer kleinen Verbesserung des Wetters. Die Temperaturen steigen auf 17°C und der Wind hält sich ruhig. Ein eindrucksvoller Sonnenuntergang um 17:06 Uhr beschließt den Tag.

Ein weiterer Anstieg der Temperaturen ist am 2. Februar zu verzeichnen, wobei das Quecksilber bis auf 19°C steigt. Die Bewölkung lockert sich auf und bietet Raum für vereinzelte Wolken, bevor sie am nächsten Tag weiter aufklart und Raum für einen weitgehend klaren Himmel am 4. Februar mit Temperaturen von 18°C macht.

Wettervorhersage für Costitx in der ersten Februarwoche

Das Wetter bleibt für die ersten Tage des Februars relativ stabil, mit leichten Schwankungen in der Temperatur und wechselnder Bewölkung. Hier sind die Zusammenfassungen für die komplette Woche:

Die nächste Woche bietet eine gemäßigte und angenehme Wetterlage für alle Freizeitaktivitäten oder Entspannungsmomente unter freiem Himmel. Die Sonnenauf- und Untergänge lassen jeden Tag in einem schönen Naturspektakel enden und bieten ideale Bedingungen für Fotografiebegeisterte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.1.2024, 01:48:24. +++