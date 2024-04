Der Frühling auf Mallorca zeigt sich vielseitig, und so gestaltet sich auch das Wetter in Felanitx in der letzten Aprilwoche. Mit einem Mix aus sonnigen Tagen und bevorstehenden Regenschauern sollten Bewohner wie Besucher gleichermaßen auf variierende Bedingungen vorbereitet sein.

Sonniger Start in die Woche mit klarem Himmel in Felanitx

Am Sonntag, den 21. April 2024, erfreut sich Felanitx an einem klaren Himmel, mit Temperaturen, die angenehme 17°C erreichen. Leichte Brisen mit Geschwindigkeiten von etwa 8 km/h sorgen für eine frische Frühlingsluft. Der Tag beginnt mit einem spektakulären Sonnenaufgang um 5:01 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:30 Uhr.

Beginn der Regenperiode: Moderate Schauer erwartet

Der Montag bringt eine merkliche Abkühlung und die Ankunft moderater Regenschauer. Die Wetterprognose für den 22. April 2024 zeigt eine Höchsttemperatur von 11°C, begleitet von einer relativen Feuchtigkeit von 59% und leicht verstärkten Windbewegungen um 9 km/h. Bei dieser Gelegenheit sollten Schirme und Regenjacken Teil Ihrer Ausrüstung sein.

Die Regenwolken bleiben: Feucht und kühl in der Mitte der Woche

Der Dienstag, der 23. April 2024, ist geprägt von weiterem moderaten Regen, wobei die Temperaturen bis auf 9°C fallen, verstärkt durch eine hohe Luftfeuchtigkeit von 91%. Es empfiehlt sich, für zusätzliche Wärme zu sorgen und die Innenaktivitäten zu bevorzugen.

Leichter Regen und Temperatursteigerung zur Wochenmitte

Der 24. April zeigt sich mit 15°C und leichtem Regenfall gnädiger. Die Feuchtigkeit und der Wind lassen ebenfalls nach und bieten einen Übergang zu angenehmeren Bedingungen. Am 25. April und 26. April bleibt der leichte Regen bestehen, doch die Temperaturen klettern auf bis zu 18°C. In diesen Tagen präsentiert sich der Frühling von seiner typischen, wechselhaften Seite.

Das Wochenendwetter: Wolkig aber wärmer

Für das Wochenende des 27. April und 28. April 2024 prognostiziert die Wettervorhersage eine Abdeckung mit vereinzelten Wolken und Höchsttemperaturen von bis zu 21°C. Trotz eines frischen Winds von 9 km/h ist dies eine hervorragende Gelegenheit, um die facettenreiche Landschaft Felanitxs zu genießen. Das frühlingshafte Wetter lädt zu outdoor Aktivitäten ein, sei es für einen Spaziergang im Freien oder ein entspanntes Café auf einer der Sonnenterrassen.

