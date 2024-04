Ein Blick auf den strahlend klaren Himmel über AlgaidaAlgaida mag den ein oder anderen sonnenhungrigen Besucher erfreuen, doch das Wetter auf der Insel zeigt sich in der kommenden Woche von einer abwechslungsreichen Seite. Hier erfahren Sie, was Sie wettertechnisch in den nächsten sieben Tagen in Algaida erwartet.

Ein sonniger Auftakt in die Woche

Am Sonntag, den 21. April, empfängt Algaida seine Bewohner und Gäste mit einem klaren Himmel und angenehmen 19 Grad Celsius. Ein sanfter Wind mit nur 6 km/h lässt die Palmblätter leicht rascheln. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 41 Prozent und einem Luftdruck von 1016 hPa starten wir in eine Woche, die das Wetterrepertoire Mallorcas voll ausschöpft. Sonnenauf- und -untergang umrahmen den Tag zwischen 05:01 Uhr und 18:31 Uhr.

Regnerische Aussichten und Temperaturrückgang

Am Montag, den 22. April, trübt jedoch mäßiger Regen mit Temperaturen um die 10 Grad Celsius die Stimmung ein wenig. Die Böen erreichen Geschwindigkeiten bis zu 9 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 61 Prozent steigt. Mit einem Anstieg des Luftdrucks auf 1018 hPa sollten Sie Ihre Aktivitäten am besten indoor planen.

Der Dienstag, der 23. April, bringt leichteren Regen und eine weitere leichte Abkühlung auf 9 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat bei 5 km/h, und der Feuchtigkeitsgehalt der Luft steigt auf 89 Prozent. Der Luftdruck hält sich stabil bei 1016 hPa. Sonnenaufgang und -untergang sind an diesem Tag für 04:59 Uhr bzw. 18:33 Uhr zu erwarten.

Milder Anstieg mit unbeständigem Wetter

Das Thermometer klettert am Mittwoch, den 24. April, wieder etwas nach oben, auf verträgliche 15 Grad Celsius, jedoch begleitet von leichtem Regen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei auf angenehme 42 Prozent und der Wind weht leicht mit 7 km/h, während der Luftdruck leicht auf 1015 hPa sinkt.

Der Donnerstag, 25. April, zeigt sich mit bedeckten Wolken, aber ohne Niederschlag, und Temperaturen, die weiterhin ansteigen und Werte von 18 Grad Celsius erreichen. Bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 36 Prozent verspricht der Tag eine angenehme Abwechslung zu sein. Am Freitag bleibt das Wetter ähnlich, allerdings mit vereinzeltem leichten Regen.

Ausblick auf das kommende Wochenende

Das Wochenende begrüßt uns mit einer Mischung aus bewölktem und leicht regnerischem Wetter. Die Temperaturen bleiben mit 17 Grad Celsius am Samstag und einem Sprung auf 21 Grad Celsius am Sonntag mild. Die Windgeschwindigkeiten pendeln sich um 7 bis 9 km/h ein und die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant im 40-Prozent-Bereich. Bereiten Sie sich auf das Wochenende vor, das zwar etwas nass, aber dennoch angenehm warm und vergnüglich zu werden verspricht. Mit Sonnenauf- und -untergangszeiten, die sich langsam Richtung Sommer bewegen, können Sie die Abende in Algaida etwas länger genießen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Algaida in der nächsten Woche einiges zu bieten hat, von strahlendem Sonnenschein bis hin zu erfrischenden Regenschauern. Perfekt, um die vielfältige Natur der Insel auf unterschiedliche Weisen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:21:41. +++