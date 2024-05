Ein deutscher Mallorca-Urlauber ist in der Nacht auf Dienstag (7.5.) von der Dachterrasse eines Hotels an der Playa de Palma in den Tod gestürzt. Ermittlerkreise gehen gegenüber der MZ davon aus, dass sich der Deutsche aussperrte und beim Versuch, in sein Zimmer zu klettern, abstürzte.

Der 23-Jährige, der am selben Tag angereist war, kehrte nach einer Partynacht offenbar betrunken gegen 3 Uhr morgens ins Hotel Timor in der Nähe des Megaparks zurück. Er hatte weder Schuhe noch eine Hose an. Die Hotelangestellten wunderten sich zwar, kümmerten sich aber nicht weiter um den Deutschen. Wenig später fand man ihn bewegungslos auf dem Boden vor dem Hotel liegend. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Deutschen feststellen. Die Ermittler glauben, dass sich der Urlauber ausgesperrt hatte und auf die Dachterrasse des zehngeschossigen Hotels ging. Von dort aus versuchte er wohl, über die Fassade auf den Balkon seines Zimmers zu gelangen. Dabei muss er abgestürzt sein. Balconing seit Jahren ein großes Problem auf Mallorca Es handelt sich um das erste sogenannte Balconing-Opfer der Saison auf Mallorca. In den Urlauberhochburgen der Insel kommt es seit Jahren immer wieder zu tödlichen Balkonstürzen. Besonders die britische Partyzone Magaluf war lange Zeit davon betroffen. Das ging so weit, dass neben Palmas Krankenhaus auch die britische Regierung eine Kampagne startete, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Meist handelt es sich bei den Opfern um junge Partyurlauber. Mitunter haben sie sich ausgesperrt oder verirrt. In anderen Fällen handelt es sich um Mutproben - etwa einen Sprung in den Pool -, waghalsige Versuche, in das Nachbarzimmer zu gelangen, oder auch um Gewalttätigkeiten oder Selbstmorde.