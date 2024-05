Es sind die drei Grazien von Peter Paul Rubens, die die Inspiration für das Plakat der diesjährigen Cool Days in Artà geliefert haben – in einer modernen Fassung. Sie tragen Trainingsanzug, Sommerkleid und die traditionelle mallorquinische Bauerntracht. Sie haben unterschiedliche Hautfarben. Sie sind aufeinander konzentriert, sie wollen tanzen und Spaß haben. Sie wirken selbstbewusst – und scheinen nicht wirklich Wert darauf zu legen, was andere Menschen sagen könnten.

Mit diesem Design interpretiert die in Artà aufgewachsene Deutsche Anna-Lina Mattar das Konzept der 19. Ausgabe des Kulturfestivals im Nordosten der Insel: über Kultur Gefühle ausdrücken. Vom 9. bis 12. Mai stehen 26 Aufführungen, Konzerte und Spektakel auf dem Programm. Es sind Produktionen, die sich zumeist jenseits des Mainstreams bewegen.

Einflussreicher Konzeptkünstler

Wie vielfältig das sein kann, zeigt sich unter anderem bei den drei „Headlinern“, die das Festival in diesem Jahr verpflichtet hat. So ist da zum einen Isidoro Valcárcel Medina. Der 87-Jährige wurde im Laufe seiner über 60 Jahre andauernden Karriere mit mehreren nationalen Kunstpreisen ausgezeichnet und gilt als einer der einflussreichsten Konzeptkünstler des Landes. Der aus Murcia stammende Künstler präsentiert am 10. und 1 1. Mai eine Performance, bei der er einen Austausch mit den Festivalbesuchern darüber plant, was Kunst eigentlich genau sein soll. Dabei wird er sich durch die Straßen des Dorfes bewegen. Irgendwo dort, so die Programmankündigung, wird man ihn finden.

Aufstrebende Popsängerin

Zum anderen hat die Festivalleitung die Sängerin Julieta verpflichtet, die zu den interessantesten aufstrebenden Popkünstlerinnen des Landes zählt. Die 23-jährige Katalanin mischt Pop, elektronische Musik und Reggaeton und kombiniert dies mit katalanischen, aber auch spanischen Texten. Und das durchaus erfolgreich. Auf Spotify hören sich monatlich über 400.000 Menschen Hits wie „Cari“ oder „En mi coche“ aus ihrem im Dezember erschienenen dritten Album „5 AM“ an. Die Sängerin gibt am 1 1. Mai um 23 Uhr ein Konzert im Amfiteatre Na Batlessa (Eintritt 10 Euro).

Als Vorband spielt die aus Santa Maria del Camí stammende Band Negre, die vergangenes Jahr mit ihrem melodiösen, katalanischsprachigen Pop den Nachwuchsbandwettbewerb „Pop Rock“ in Palma für sich entscheiden konnte.

Traditionsreiche Zirkusfamilie

Ganz oben auf der Liste der teilnehmenden Künstler steht auch Circus Ronaldo. Bei deren Mitgliedern handelt es sich bereits um die siebte Generation einer 1827 im belgischen Gent gegründeten Zirkusfamilie. Mit dem 2018 geschaffenen Spektakel „Swing“ taucht die Kompanie in die Musik der 1940er-Jahre ein. Verführerisch, voller Lebensfreude und mit energiegeladenen Rhythmen schafft Circus Ronaldo eine ganz eigene Zirkusvariante an der Schnittstelle zwischen Tradition und zeitgenössischer Clownerie und Artistik. Zu bestaunen am 9. und 10.5. (jeweils 19.30 Uhr) sowie am 1 1.5. (20.30 Uhr) neben dem Fußballplatz Ses Pesqueres (Eintritt 10 Euro).

Die anderen Highlights

Doch auch über die bekanntesten Namen hinaus gibt es bei den Cool Days ein vielfältiges Programm zu sehen. Mit Spannung erwartet werden dürfte der Auftritt der neunköpfigen Band Pitxorines. Die aus jungen Musikerinnen bestehende Gruppe interpretiert das traditionelle Liedgut der Insel neu und vermischt es mit Jazz- und Klassikeinflüssen. Die Band hat erst vor einem Monat das Debütalbum „Un so qui no es gasta“ veröffentlicht. Bei den Cool Days treten die Musikerinnen am 10.5. um 20.30 Uhr im Amfiteatre Na Batlessa auf. Der Eintritt ist frei.

Ein Highlight dürfte auch der Auftritt der aus Villarreal (Valencia) stammenden Tanzkompanie La Fam Teatre sein. In „Mr. Blue Sky“ erzählt das Ensemble die Geschichte des Tages, an dem die Menschen die technologischen Grenzen, die sie trennen, aufbrechen und sich wieder in die Augen schauen. Die Show gibt es im Anschluss an das Pitxorines-Konzert am 10.5. um 22 Uhr in Na Batlessa. Auch hier ist der Eintritt frei.

Nicht zuletzt dürfte auch das experimentelle Zirkusstück „La veu submergida“ einen Besuch wert sein. Das Stück von Maria Palma findet in einem Wassertank statt und behandelt Themen wie Schweigen, Hindernisse und Überwindung. Am 1 1.5 um 20 Uhr und am 12.5. um 1 1 Uhr in der Markthalle von Artà (Eintritt 10 Euro).

