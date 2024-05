Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe Gelb wegen Starkregens und Gewitter auf Mallorca ausgegeben. Das schlechte Wetter kommt aber nur kurz in der Nacht auf Mittwoch auf. Danach wird es sonnig und die Temperaturen nähern sich stark der 30-Grad-Marke.

Die Warnstufe gilt von Mitternacht bis 6 Uhr morgens am Mittwoch im Norden und Westen Mallorcas. Bis zu 20 Liter pro Quadratmeter und Stunde können vom Himmel fallen. Die Sonne geht dann um 6.40 Uhr an einem fast unbewölktem Himmel auf. In der Mittagszeit schieben sich immer mal wieder ein paar Wolken dazwischen. Am Nachmittag bleibt der Himmel blau. Der Sonnenuntergang um 20.50 Uhr dürfte schön zu sehen sein. Auch die Nacht wird sternenklar.

Langsam beginnt die Badesaison auf Mallorca

Die Temperaturen liegen am Mittwoch bei 19 bis 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlicher Richtung. Die Nacht wird bei 9 bis 13 Grad mild. Am Donnerstag tauchen laut Wetterkarte erst ab 18 Uhr wenige Wolken auf. Ansonsten scheint die Sonne kräftig.

Sonnencreme ist beim Strandbesuch mittlerweile obligatorisch. In der Inselmitte werden es bis zu 26 Grad, an den Küsten 22 bis 24 Grad. Die offiziellen Wassertemperaturen an den Stränden zeigt Aemet seit ein paar Wochen nicht mehr an. Laut verschiedener Wetterseiten liegt sie derzeit bei 18 Grad. Das reicht langsam aus, um mehr als den großen Zeh ins Wasser halten zu können.

Zumal die Temperaturen gen Ende der Woche noch weiter steigen. Am Sonntag sollen es laut Aemet schon 28 Grad werden. Dazu scheint die Sonne weiterhin jeden Tag durchgehend bei wenigen Wolken. Das konstante Sommerwetter nähert sich, wobei es im Mai bestimmt noch einmal einen Kälteeinbruch gibt. Das spanische Sprichwort lautet nicht zu Unrecht: hasta el 40 de mayo no te quites el sayo (Lass den langen Unterrock bis zum 40. Mai an).