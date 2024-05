Ob die Robens, Gülpens oder Nadesche Leitze, Sohel Abdoulkhanzadeh oder Nils Heidenreich und Patrick Zahn: An der östlich von Palma gelegenen Playa de Palma ist die Dichte an aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderern besonders hoch. Einige haben ihr Geschäft an der Playa, leben aber nicht direkt dort, aber zumindest im Umkreis. Andere arbeiten und leben dort. Wieder andere, wie etwa Caro und Andreas Robens, haben oder hatten gleich zwei Geschäfte an diesem Urlauberstrand.

Andreas und Caro Robens: Iron Gym

Andreas und Caro Robens betreiben nach wie vor das Iron Gym an dem berühmten Strandabschnitt. Bis Oktober 2023 hatten sie zudem das Restaurant Iron Diner, für das sie nach der Schließung im April 2023 einen neuen Nachfolger suchten.

"Für uns kam immer nur die Playa infrage, weil hier mit Palma zusammen die Saison am längsten ist. Ansonsten hätte uns Cala Ratjada auch gut gefallen. Es war uns aber zu risikoreich, weil zu wenig Leute dort leben und die Saison dort zu kurz ist", sagt Caro Robens zur MZ.

In das Fitnessstudio der Bodybuilder kämen auch viele Einheimische. "Daher wäre Palma auch in Ordnung gewesen, die Stadt hat aber schon viele Fitnessstudios, Arenal noch nicht so", kommentiert die gelernte Erzieherin weiter.

Fußläufig zu erreichen war vom Iron Gym auch das Lokal Iron Diner. "Wenn du schon ein Lokal hier hast, war klar, dass wir kein zweites in Peguera aufmachen, zum Beispiel. Das wäre Schwachsinn. Wir sind ja immer zwischen Studio und Diner geswitcht, um nach dem Rechten zu gucken", begründet Robens die Entscheidung. Oft sei einer der beiden Auswanderer im Restaurant, der andere im Fitnessstudio gewesen. Bei den strategischen Überlegungen spielte auch die Zielgruppe eine Rolle. "Wir wollten unsere Kunden vom Gym auch fürs Diner gewinnen", so Robens.

Kurzer Arbeitsweg

Wie bereits mehrmals berichtet, haben die Robens quasi immer in der Gemeinde Llucmajor gewohnt, wenn auch an verschiedenen Orten. "Bei uns lag die Schmerzgrenze bei der Distanz zwischen Arbeit und Zuhause immer so bei 15-20 Kilometern. So sind wir schnell im Betrieb, wenn etwas ist, oder wir öfter am Tag hin- und herfahren müssen. Zudem will man ja nicht so viel Lebenszeit verfahren." Da die Robens nun aber ein Eigenheim gefunden haben, ist ihr Wohnort nicht mehr verhandelbar.

Tamara und Marco Gülpen: Hostal Playa de Palma

Zuschauer des Formats wissen: Bei den Gülpens ist Tamara der größere Playafan. Das Paar betreibt das Hostal Playa de Palma und lebt nicht weit weg vom Ballermann. Das Paar verbringt die Winter samt Sohn Giulio in Deutschland, im Sommer ist die dreiköpfige Familie auf der Insel. Da der Kleine nächstes Jahr in die Schule kommt, will sich die Familie langfristig für einen Hauptstandort entscheiden. Erst seit gut drei Wochen ist die Familie wieder auf der Insel.

Vor allem Tamara Gülpen liebt die Playa

"Ich bin seit acht Jahren an der Playa. Für mich gab es 2016 nichts Anderes als die Playa de Palma", gibt Tamara Gülpen zu. Sie wusste, dass sich dort viele deutsche Auswanderer tummeln. Da sie alleine war, als sie auf die Insel kam, hatte sie so gehofft, schnell Anschluss zu finden. Der Plan sei aufgegangen. "Ich liebe die Playa, weil man hier alles haben kann. Es ist so vielfältig. Man kann Party machen, aber auch seine Ruhe haben", findet Gülpen. Sie empfehle die Zone auch für Familien mit Kindern. "Wir haben hier auch schöne Kinderhotels, das Palmaaquarium etc."

Die Playa nur mit dem Ballermann gleichzusetzen, findet sie nicht gerechtfertigt. "Es ist nur eine Straße, und es ist auch gut, dass es sie gibt." Es sei ehrlicherweise auch der Grund gewesen, wieso sie direkt die Playa aufgesucht hatte. "Ich bin damals aus einer längeren Beziehung gekommen, wollte einfach weg, Party machen und nebenbei Geld verdienen". Dass sie Marco Gülpen kennenlernte und so auf der Insel blieb, sei so nicht geplant gewesen. Die beiden waren im Hostal Playa de Palma einst Angestellte und Chef.

Neues Zuhause weiterhin gesucht

Da Marco Gülpen gerne fernab vom Ballermann leben würde, sucht die Familie derzeit weiterhin nach einer anderen Immobilie. "Ich bin jeden Tag am Suchen, aber die Immobilienpreise sind explodiert. Wenn wir hier rausgehen, kann der Vermieter das Zwei- oder Dreifache für unsere Wohnung bekommen", so die Mutter eines Sohnes, der erst vor Kurzem einige Minuten lang an der Playa verschwunden war.

Nadescha Leitze: Pause und Nadescha Extensions

Nadescha Leitze, die 2009 auf die Insel gekommen war, hatte damals kein ganz konkretes Ziel, wollte aber grob in der Nähe der Playa sein, wie sie der MZ erzählt. "Ich bin direkt in Sa Torre gelandet und von da an dort geblieben." Daher wohne sie von der Playa schon immer rund 10 Autominuten weg. Damals dachte sie, ähnlich wie Tamara Gülpen, dass es gut wäre, unter Deutschen zu sein, was ihr den Start erleichtern würde.

Im März 2019 betrieb sie mit Iris Klein die Beach-Bar "Ever Green" am Ballermann 12, die sie nach nur wenigen Tagen aber wieder aufgaben. Im August machten die beiden Frauen das "Café Pause" auf und verkauften dort unter anderem Waffeln. Während der Pandemie eröffnete Leitze dort dann ein Corona-Testcenter. Mittlerweile ist sie alleinige Betreiberin des griechischen Imbisses "Pause" auf Höhe des Balneario 7. Im Einkaufszentrum La Ribera hatte sie bis vergangenes Jahr nach eigener Aussage ein weiteres Lokal. Mittlerweile ist darin ein Friseursalon "Nadescha Extensions". "Ich habe eine tolle Friseurin. Haare selber machen, kann ich nicht, der Salon ist aber auf Extensions spezialisiert. Und ich bin selbst meine beste Kundin".

Nils Heidenreich & Patrick Zahn: Könige der Nacht

Unmittelbar von ihrer Bar "Könige der Nacht" entfernt leben seit zwei Jahren Patrick Zahn und Nils Heidenreich. "Bis zur Bar sind es vom balneario 4 circa fünf Minuten", so Patrick Zahn zur MZ. Einst hätten die Auswanderer in Palma gelebt. "Die Fahrerei war allerdings, weil man ja auch mal etwas trinkt, nicht so prickelnd", so der Auswanderer, der erst kürzlich seinen ersten Hochzeitstag mit Heidenreich gefeiert hat. 2023 hatten beide auf der Insel geheiratet.

"Wir lieben es, an der Playa zu wohnen, weil hier immer was los ist. Ruhe ist für uns nichts. Palma war uns zu ruhig. Bis jetzt finden wir noch nichts schlecht an der Playa", so Zahn.

Sohel Abdoulkhanzadeh: Chucca Playa de Palma

Der Auswanderer betreibt seit 2019 an der Playa die Cocktailbar Chucca. Es steht am selben Ort, wo früher die legendäre Disco "Riu Palace" war. Er finde es vorteilhaft, dass man von der Playa aus alles schnell erreichen kann, etwa den Flughafen, die Innenstadt von Palma oder das große Einkaufszentrum Fan, sagt er zur MZ. Er selbst lebt in Es Pillarí. "Ich liebe die Natur und die Ruhe dort für mich und meine Hunde", so der Auswanderer. Die Ruhe sei ein gutes Abwechslungsprogramm zur während der Saison trubeligen Playa und seinem Lokal dort. "Ich fahre nur acht Minuten nach Hause", so Abdoulkhanzadeh weiter.

