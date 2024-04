Die malerische Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca steht vor einer Woche voller wetterbedingter Kontraste. Mit einem Mix aus klarem Himmel und leichten Regenperioden passt sich das Wetter den sprichwörtlichen Aprilkapriolen an. Wir werfen einen genauen Blick auf die Wetterentwicklung für Banyalbufar für die kommenden sieben Tage.

Der Frühling zeigt seine vielen Gesichter

Mit dem Beginn der neuen Woche begrüßt uns am Sonntag, dem 21. April 2024, ein klarer Himmel. Mit einer Höchsttemperatur von 16 Grad Celsius und einer milden Brise von 7 km/h bietet der Tag optimale Bedingungen für einen Ausflug ins Freie. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%, während der Luftdruck stabil bei 1017 hPa bleibt.

Doch der Frühling wäre nicht der Frühling, wenn er nicht auch seine wechselhaften Seiten zeigen würde. Schon am Montag, dem 22. April, stellt sich leichter Regen ein, der die Temperatur auf 11 Grad Celsius sinken lässt, begleitet von leichtem Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 69%.

Die folgenden Tage bleiben regnerisch und kühl, wobei am Dienstag und Mittwoch Temperaturen von etwa 10 und 13 Grad erwartet werden. Leichter Regen und eine moderate Luftfeuchtigkeit kennzeichnen diese Tage, die auch von einem beständigen leichten Wind von 6 km/h begleitet werden.

In Richtung Wochenmitte bedecken am Donnerstag, dem 25. April, dann umfangreiche Wolken den Himmel. Bei Temperaturen von bis zu 15 Grad wird es etwas milder, der Wind nimmt leicht zu. Luftfeuchtigkeit und Luftdruck zeigen an, dass der Regenschirm weiterhin ein nützlicher Begleiter sein wird.

Den Abschluss der Woche bildet ein langsam ansteigender Temperaturtrend, der am Freitag und Samstag bei 14 Grad verharrt, bevor der Sonntag mit 19 Grad und leichten Regenschauern die Woche beschließt. Das Wochenende könnte somit eine ausgezeichnete Gelegenheit für Aktivitäten im Freien zwischen den Regengüssen bieten.

Erleben Sie Banyalbufar mit allem, was der April zu bieten hat

Unabhängig vom Wetter, die Naturschönheiten Banyalbufars laden zu jeder Zeit zu einem Besuch ein. Die Wetterlage mag zwar Schwankungen unterliegen, doch die bezaubernde Umgebung und das Zusammenspiel von Meer und Gebirge sind eine stetige Konstante, die Bewohner wie Besucher gleichermaßen begeistert.

Der Tipp für Outdoor-Enthusiasten: Nutzen Sie die klaren Morgen- und Abendstunden, wie sie der Sonntag bereithält, um Banyalbufars reiche Flora und Fauna bei einem Spaziergang zu erleben. Sonnenauf- und -untergang bieten dabei magische Momente für unvergessliche Eindrücke.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:23:52. +++