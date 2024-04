Der Frühling auf Mallorca zeigt sich in dieser Woche von einer sehr abwechslungsreichen Seite. Wie die neueste Wetterprognose verrät, können sich die Einwohner und Besucher von Sencelles auf eine Mischung aus sonnigen Tage und regnerischen Perioden einstellen. In den kommenden Tagen wird das Wetter in Sencelles von klarem Himmel bis hin zu moderatem und leichtem Regen alles bieten.

Heute, 21. April 2024: Ein strahlend schöner Tag

Der heutige Tag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und angenehmen 19°C. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h sorgt für ein perfektes Frühlingswetter. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 41%, während der Luftdruck stabil bei 1016 hPa misst. Genießen Sie die Sonnenstrahlen von Sonnenaufgang um 05:01 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:31 Uhr.

Bewölktes Wetter und Regenschauer ab dem 22. April 2024

Ab dem Montag, den 22. April, ziehen dunklere Wolken auf und es wird mit moderatem Regen und einer Temperatur von lediglich 10°C deutlich kühler. Der Wind nimmt leicht zu mit Geschwindigkeiten von bis zu 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 62%, was das Tragen von regenfester Kleidung empfehlenswert macht.

Die leichten Regenschauer setzen sich die nächsten Tage fort, wobei die Temperaturen am 23. April mit 8°C ihren Tiefpunkt erreichen werden. Der Tag startet mit einem Wind von 4 km/h und hoher Luftfeuchtigkeit bei 93%. Die Sonne geht an diesem Tag um 04:59 Uhr auf und um 18:33 Uhr unter.

Wetterbesserung und wärmere Temperaturen zum Wochenende hin

Ab dem 24. April zeigt sich das Wetter von einer freundlicheren Seite. Trotz leichtem Regen klettern die Temperaturen auf angenehme 16°C und der Wind hält sich mit 6 km/h in Grenzen. Dieser Aufwärtstrend setzt sich in den nächsten Tagen fort und erreicht am Wochenende seinen Höhepunkt.

Der 27. April erfreut mit scattered clouds und 18°C, während der 28. April sogar einen Anstieg auf wunderbare 22°C verspricht – der Höchstwert der Woche bei einem leicht bewölkten Himmel. Während der Sonnenaufgang sich täglich früher zeigt, lädt das Wetter geradezu dazu ein, die ländliche Schönheit von Sencelles zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:45:10. +++