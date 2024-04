Willkommen bei der detaillierten Wettervorhersage für Lloseta, die Ihnen einen Einblick in die bevorstehende Wetterlage auf der malerischen Insel Mallorca zwischen dem 21. April 2024 und dem 28. April 2024 bietet. Lloseta, bekannt für seine charmanten Gassen und das traditionelle mallorquinische Flair, wird in der kommenden Woche verschiedene Wetterphänomene erleben.

Sonniges Wetter zu Beginn der Woche

Am Sonntag, den 21. April, begrüßt Lloseta seine Einwohner und Besucher mit einem wolkenlosen Himmel und einer angenehmen Temperatur von 18°C. Bei leichtem Wind von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 41% lässt es sich hervorragend durch die Straßen schlendern. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 5:01 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:32 Uhr.

Feuchte Aussichten: Moderater Regen im Anmarsch

Die Wetterlage ändert sich am Montag und Dienstag, dem 22. und 23. April, mit dem Eintreffen von moderatem Regen. Bei Temperaturen von 8°C und 7°C wird das urbane Leben von Lloseta von einer höheren Luftfeuchtigkeit von 68% bzw. 93% begleitet. Diese Tage sind perfekt, um die lokalen Cafés zu genießen und der Natur beim Aufblühen zuzusehen, während die Landwirtschaft vom lebenswichtigen Niederschlag profitiert.

Leichter Regen und mildere Temperaturen zur Wochenmitte

Von Mittwoch bis zum Freitag, dem 24. bis 26. April, bleibt der Regen beständig mit leichten Schauern. Die Temperaturen heben sich wieder auf Werte zwischen 15°C und 17°C an, was für eine angenehme Frische sorgt. Der Wind bläst weiterhin mäßig, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 40%. Dieses Wetter ist ideal, um das innere Mallorca zu erkunden oder in der frischen Luft Energie zu tanken.

Entspannung unter zerstreuten Wolken und wärmere Tage zum Wochenende

Das Wochenende hält für Lloseta einen Wechsel bereit: Am Samstag, den 27. April, zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel, die die Sonne durchscheinen lassen. Mit einer gesunkenen Luftfeuchtigkeit von 33% und einer angenehmen Brise wird der Samstag wohl das Highlight der Woche mit Temperaturen um die 16°C. Am Sonntag, den 28. April, klettern die Temperaturen dann auf bis zu 21°C unter aufgelockerten Wolken und versprechen einen perfekten Tag, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben.

Genießen Sie diese vollständige Wetterzusammenfassung und planen Sie Ihre Aktivitäten in Lloseta entsprechend. Ob gemütliche Lesestunden, Wanderungen durch die umgebenden Berge oder ein Besuch der kulturellen Sehenswürdigkeiten – für jede Wetterlage finden Sie das passende Programm.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:33:05. +++