Die malerische Gemeinde PetraPetra auf Mallorca verwöhnt ihre Einwohner und Besucher mit herrlichem Frühlingswetter. Klare Himmel und angenehme Temperaturen bilden die perfekte Kulisse für Ausflüge und Erholung im Freien. Erfahren Sie hier, wie das Wetter in Petra in der Woche vom 22. April bis zum 29. April 2024 wird.

Sonniger Start in die Woche: Klarer Himmel und milde Brisen

Der 22.04.2024 läutet die Woche mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 21°C ein, begleitet von sanften Winden mit nur 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 8% äußerst niedrig, was die Tage besonders angenehm macht. Petra erwacht um 03:03 Uhr und verabschiedet sich von der Sonne um 16:09 Uhr.

Mildere Temperaturen und wenige Wolken am Dienstag

Am 23.04.2024 steigt das Thermometer weiter an auf 25°C. Ein paar vereinzelte Wolken ziehen über Petra, doch stören sie kaum die freudige Stimmung. Mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer relativen Feuchtigkeit von 14%, können Gäste und Einwohner einen weiteren herrlichen Tag genießen. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag um 03:02 Uhr und 16:10 Uhr.

Höhepunkt der Woche: Warme Temperaturen und strahlender Sonnenschein

Das strahlende Highlight der Woche erwartet uns am 24.04.2024, wenn das Wetter in Petra mit einer Temperatur von 27°C und einem erneut wolkenlosen Himmel seine Gäste verzaubert. Mit einer leichten Brise von 7 km/h und minimaler Luftfeuchtigkeit verspricht der Tag, ein Favorit für Aktivitäten an der frischen Luft zu werden.

Wochenausklang mit einer Mischung aus Sonne und Wolken

Die Tage bis zum 29.04.2024 werden von milden bis warmen Temperaturen zwischen 26°C und 29°C geprägt sein. Petra erlebt leichte Wetterumschwünge mit überwiegend bedecktem Himmel am 25.04.2024 und vereinzelten Regenschauern am 27.04.2024. Dennoch bleibt die Sonne ein treuer Begleiter, insbesondere am 26. und 28.04.2024, wenn der Himmel sich erneut aufklart.

Die Woche wird abgerundet von einem wechselhaften Tag mit aufgelockerter Bewölkung am 29.04.2024. Durchgängige Temperaturen um die 26°C und sanfte Winde sorgen für beständiges Wetter, während die Sonne am früheren Morgen um 02:56 Uhr auf- und am späten Nachmittag um 16:14 Uhr untergeht. Auch die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten um die 22% im angenehmen Bereich.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:45:25. +++